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Aktüel Enkazdan çıkarılan Ayda, ambulansta "köfte ve ayran" istedi
Aktüel

Enkazdan çıkarılan Ayda, ambulansta "köfte ve ayran" istedi

Yeniakit Publisher
2020-11-03 12:17:56 -
Enkazdan çıkarılan Ayda, ambulansta "köfte ve ayran" istedi

İZMİR (AA) - İzmir'deki depremin ardından 91. saatte Rıza Bey Apartmanı enkazından çıkarılan Ayda Gezgin, hastaneye götürülürken ambulansta sağlık görevlilerine köfte ve ayran istediğini söyledi.

İzmir'de deprem sonrası enkazdan çıkarılan 107. kişi olan Ayda Gezgin'in tedavisi, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde devam ediyor.

Sağlık durumu iyi olan Ayda Gezgin'in ambulanstaki görüntüleri de basınla paylaşıldı.

Görüntülerde ambulansa binerken "Anne" diye seslenen Ayda, sağlık görevlisinin "Ne istiyorsun canım?" sorusu üzerine "Yemek" yanıtı veriyor.

"Yemeklerden ne istiyorsun, istediğin bir yemek var mı, onu hazırlatalım" şeklindeki soruya ise Ayda, "Köfte ve ayran" şeklinde cevap veriyor.

"Köfte ve ayran mı istiyorsun?" sorusuna da "evet" diye karşılık veren minik Ayda'ya sağlık personeli, "Tamam canım, tamam. Şimdi söylüyoruz babana da, amcan da burada, o yemeği de hazırlayacaklar." demesi dikkat çekiyor.


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