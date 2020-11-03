Enkazdan çıkardığı Kur'an'ı önce öptü sonra elden ele gönderdi

İzmir'de yaşanan 6.6 büyüklüğündeki depremde enkaz altında yapılan arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Şu an itibarıyla 111 vatandaşımız hayatını kaybetti. Yaralanan bin 35 vatandaşımızdan 898’i taburcu edilirken 137 vatandaşımızın tedavisi devam ediyor.

Enkazdan çıkarılan Kur'an-ı Kerim'e hürmet

Öte yandan birçok enkazda arama kurtarma faaliyetleri sona ererken bir görevlinin enkazdan çıkardığı Kur'an'a karşı gösterdiği hürmet kameralara yansıdı.

Depremzedeleri kurtarma çalışmalarında bulunan bir görevli, enkaz altındaki Kur'an-ı Kerim'i dikkatle çıkararak diğer arkadaşına hürmet ve hassasiyetle teslim etti. Sosyal medyadan paylaşılan anlar binlerce beğeni aldı.