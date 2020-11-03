  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Enkazdan çıkardığı Kur'an'ı önce öptü sonra elden ele gönderdi
Gündem

Enkazdan çıkardığı Kur'an'ı önce öptü sonra elden ele gönderdi

İzmir'deki depremde devam eden arama kurtarma çalışmaları sırasında enkazdan çıkarılan Kur'an-ı Kerim'e karşı görevlilerin gösterdiği hürmet sosyal medyada beğeni rekoru aldı.

Yeniakit Publisher
2020-11-03 21:52:00 -

İzmir'de yaşanan 6.6 büyüklüğündeki depremde enkaz altında yapılan arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Şu an itibarıyla 111 vatandaşımız hayatını kaybetti. Yaralanan bin 35 vatandaşımızdan 898’i taburcu edilirken 137 vatandaşımızın tedavisi devam ediyor.

Enkazdan çıkarılan Kur'an-ı Kerim'e hürmet

Öte yandan birçok enkazda arama kurtarma faaliyetleri sona ererken bir görevlinin enkazdan çıkardığı Kur'an'a karşı gösterdiği hürmet kameralara yansıdı.

 

Depremzedeleri kurtarma çalışmalarında bulunan bir görevli, enkaz altındaki Kur'an-ı Kerim'i dikkatle çıkararak diğer arkadaşına hürmet ve hassasiyetle teslim etti. Sosyal medyadan paylaşılan anlar binlerce beğeni aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Elif'e mesaj
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Elif'e mesaj

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Elif'e mesaj

Türkiye'nin minik yavrusu Elif'ten yeni görüntüler geldi
Türkiye'nin minik yavrusu Elif'ten yeni görüntüler geldi

Gündem

Türkiye'nin minik yavrusu Elif'ten yeni görüntüler geldi

CHP söyledi Sözcü yazdı! Kendi yazarı Saygı Öztürk bile hayret etti
CHP söyledi Sözcü yazdı! Kendi yazarı Saygı Öztürk bile hayret etti

Siyaset

CHP söyledi Sözcü yazdı! Kendi yazarı Saygı Öztürk bile hayret etti

Rakamlar CHP'nin deprem faciasına göz yumduğunu gösterdi!
Rakamlar CHP'nin deprem faciasına göz yumduğunu gösterdi!

Siyaset

Rakamlar CHP'nin deprem faciasına göz yumduğunu gösterdi!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bülent Arınç'tan Çevik Bir hatırlatması!
Siyaset

Bülent Arınç'tan Çevik Bir hatırlatması!

AK Parti'nin 18. kuruluş yıldönümünü kutlayan Bülent Arınç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda 28 Şubat'ın başmümessillerinden dönemin Ge..
6, 7, 10 ve 11. sınıflar ne zaman açılacak? Bakan Ziya Selçuk kritik açıklamayı yaptı
Gündem

6, 7, 10 ve 11. sınıflar ne zaman açılacak? Bakan Ziya Selçuk kritik açıklamayı yaptı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs nedeniyle yüz yüze eğitime başlayamayan 6, 7, 10 ve 11. sınıfların son durumu ile ilgili konuşt..
Abdullah Ağar sosyal medyadan açıkladı! ‘Türkiye’ye yıkmak için hazırda bekliyorlarmış’
Gündem

Abdullah Ağar sosyal medyadan açıkladı! ‘Türkiye’ye yıkmak için hazırda bekliyorlarmış’

Güvenlik ve Terör Uzmanı Abdullah Ağar Avusturya’nın başkenti Viyana’da düzenlenen saldırıya ilişkin twitter hesabından açıklamalarda bulund..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay