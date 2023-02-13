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Gündem Enkazdan çıkar çıkmaz öyle bir şey istedi ki! Müge Anlı hemen söz verdi
Gündem

Enkazdan çıkar çıkmaz öyle bir şey istedi ki! Müge Anlı hemen söz verdi

Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkım sonrası arama-kurtarma çalışmaları ve mucizeler devam ediyor. Hatay'da enkazdan çıkarılan bir kişi ambulansta 'Müge Anlı çorbası' istedi. O anları gören Müge Anlı bakın ne dedi.

Yeniakit Publisher
2023-02-13 11:29:00 -
Enkazdan çıkar çıkmaz öyle bir şey istedi ki! Müge Anlı hemen söz verdi

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle sarsıldı. İlki 7,7 ikincisi 7,6 büyüklüğündeki deprem; büyük yıkıma yol açtı. Enkaz altındaki arama kurtarma çalışmaları devam ederken Hatay'da enkazdan sağ çıkarılan bir vatandaş istediği 3 şeyi ambulansta anlattı.

Enkazdan kurtulan kişi "Orada 3 şey canım istedi. Müge Anlı'nın çorbası, elma ve portakal. Beynime geçecek artık Müge Anlı'nın çorbası..." dedi.

Ambulanstaki çalışanlar ise "Geldi Müge Anlı geldi" deyince vatandaş ise "Gelmez mi Müge Anlı gelmez mi... İnsan kızı insan Müge Anlı. Anası onu Kadir gecesi doğurmuş" dedi.

Müge Anlı söz verdi

Müge Anlı ise o anları görünce hemen bir paylaşım yaptı ve "Eğer arzu edersen ayağa kalkar kalkmaz seni İstanbul'da misafir edelim karşılıklı çorba içelim. Rabbim yardımcın olsun" dedi.

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