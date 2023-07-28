Enkaz kentte Afrika sıcağında zorlu yıkım

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük hasarı alan Hatay’da ekipler, hasarlı binaların yıkımını ve enkaz kaldırma çalışmalarını sürdürüyor. Antakya ilçesinde ekipleri en çok zorlayan ise Afrika sıcakları oluyor. Hava sıcaklığının 40 dereceyi geçtiği kentte iş makinesi operatörleri, litrelerce su içerek ve klima ile direnmeye çalışıyorlar.

“Bir an önce Hatay’ı ayağa kaldırmak için uğraşıyoruz”

İş makinesi operatörü Mehmet Kartal, Sivas’tan Antakya’ya geldiğini belirterek “Depremden sonra Sivas’tan geldim. Havalar çok sıcak. Şu an hava 40 dereceden fazla ama makinenin üstünde 45’i de geçiyor. Zor olsa da mecburuz. Ortalama 8-10 litre su içiyorum. Tam tempo çalışmaya devam ediyoruz. Bir an önce Hatay’ı ayağa kaldırmak için uğraşıyoruz” dedi.

İş makinesi operatörü Asım Kartal ise çalışmaların toz içerisinde sıcakla birlikte zorlu olduğunu ifade ederek, “Şu anda hava çok sıcak. Sıcaktan dolayı terliyoruz. Çalışmalar toz içerisinde devam ediyor. Makinenin kliması var onunla dayanmaya çalışıyorum” şeklinde konuştu