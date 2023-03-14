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Gündem Enkaz kaldırma çalışmaları yağmura rağmen devam ediyor
Gündem

Enkaz kaldırma çalışmaları yağmura rağmen devam ediyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Adıyaman’da yıkılan binaların enkazlarını kaldırma çalışmaları yağmura rağmen aralıksız bir şekilde devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2023-03-14 12:53:00 -
Enkaz kaldırma çalışmaları yağmura rağmen devam ediyor

Kahramanmaraş merkezli çifte depremde Adıyaman’da yıkılan binaların enkazında çalışmalar yağmura rağmen devam ediyor.

Güvenlik güçleri tarafından çevre güvenliği alınan alanlarda çalışan iş makineleri, kırılmayan betonu kırarak kepçelerin kaldırabileceği küçüklüğe getiriyor.

Kepçeler tarafından kaldırılan moloz yığınları, kamyonlara yüklenerek daha önceden belirlenen alanlara dökülüyor.

Vatandaşlar da çalışmaları yağmurun altında uzaktan izledi.
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