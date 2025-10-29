  • İSTANBUL
Gündem Enkaz başında 12. saat! Arama çalışmaları sürüyor
Enkaz başında 12. saat! Arama çalışmaları sürüyor

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde çöken binanın enkazındaki, arama-kurtarma çalışmaları 12. saatine girdi. Ekipler, enkaz altında kalan anne ve babaya ulaşmak için çalışmalarına devam ediyor.

Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi’nde altında eczane bulunan bina, sabah saat 07.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle çöktü.

Binada kiracı olarak ikamet eden 5 kişilik Bilir ailesi enkaz altında kaldı. Toplam 627 personelin katılımıyla yürütülen arama-kurtarma çalışmaları kapsamında, gündüz saatlerinde aileden Muhammed Emir (12) ve Nisa’nın (14) cansız bedenlerine ulaşıldı. Ailenin büyük kızı Dilara (18) ise enkazdan sağ olarak kurtarıldı.

Çalışmaların 12. saatine girilirken, ekiplerin enkaz altında kalan baba Levent (44) ve anne Emine Bilir’e (37) ulaşmak için yürüttüğü operasyon devam ediyor.

