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Gündem Enkaz altında video çekti: Vasiyetim...
Gündem

Enkaz altında video çekti: Vasiyetim...

Kahramanmaraş'ta bir depremzede, depremden sonra yıkılan binanın enkazında telefonuna video kaydederek vasiyetini söyledi.

Yeniakit Publisher
2023-02-10 13:13:00 -

Pazartesi (6 Şubat) sabaha karşı saat 04.17'de Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğünde, saat 13.24'te de Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Depremler Kahramanmaraş merkezinde de büyük yıkıma neden oldu.

Sosyal medyada bir kullanıcı, enkaz altında kaydedilen bir görüntüyü paylaştı. Görüntülerde telefonu elinde tutan bir kadının 'vasiyetini' kaydettiği görüldü.

Yanındaki 3 kişi ile birlikte video kaydına konuşan kadın, "Biz ölürsek, telefonu bulursanız, hakkınızı helal edin. Bir sürü insanın bende hakkı var. Bu telefonu bulursanız 2 bin 500 borcum var, bir sürü insana yardım edin. Kimsenin hakkını koymayın bende, yardım parası var bende, onu ödeyin" dedi.

Daha sonraki görüntüde arama kurtarma ekiplerinin enkazdaki 4 kişiye ulaştığı görüldü.

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