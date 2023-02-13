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Gündem Enkaz altında gülümseten anlar! Ahmet abi bakın neye kızdı
Gündem

Enkaz altında gülümseten anlar! Ahmet abi bakın neye kızdı

Deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmaları sürerken, enkazın 5 metre altında Ahmet isimli bir depremzede ile arama kurtarma ekipleri arasındaki sohbet gülümsetti.

Yeniakit Publisher
2023-02-13 20:10:00 -
Enkaz altında gülümseten anlar! Ahmet abi bakın neye kızdı

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık deprem Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya ve Kilis'te büyük yıkıma yol açtı. 

Arama kurtarma ekipleri 170. saatte bile enkaz altından canlı çıkarmayı başarırken, her mucize kurtuluş büyük sevinç yaşatıyor. Depremde enkaz altında kalan Ahmet isimli bir kişi ile kurtarma ekibi arasında geçen konuşmalara ait video ise hem güldürdü hem de düşündürdü...

Kurtarma ekibi ile enkazın 5 metre altında karşılaşan depremzede, önce sigara isteyip yaktırdı. Ahmet abinin sözleri, enkaz üzerindekilerin enkazdakilere sürekli seslenmesinin enkaz altındaki depremzedeleri ne kadar zorladığını da göstermiş oldu. 

 

 

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