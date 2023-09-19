  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Enkaz alanlarından çaldığı 460 kilo demiri satarken yakalandı
Ekonomi

Enkaz alanlarından çaldığı 460 kilo demiri satarken yakalandı

Yeniakit Publisher
2023-09-19 09:57:00 -
Enkaz alanlarından çaldığı 460 kilo demiri satarken yakalandı

Osmaniye’de enkaz alanlarından çaldığı 460 kilo demiri hurdacıya satmak isteyen bir kişi polis ekiplerince yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği Ekipleri, Yeşilyurt Mahallesi'nde M.O.’nun enkaz alanlarından topladığı inşaat demirini hurdacı olan F.K ve M.A.’ya satacağı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Ekipler tarafından şüpheliler suçüstü yakalandı. F.K. ve M.A. hakkında suç eşyasını satın almaktan adli soruşturma başlatıldı. M.O. ise hırsızlık suçundan gözaltına alındı. El konulan 460 kilo inşaat demiri il özel idaresi yetkililerine teslim edildi.

Başakşehir ve Sarıyer'e rahat vermediler: "Hırsız kızlar çetesi" son işlerinde yakalandı
Başakşehir ve Sarıyer'e rahat vermediler: "Hırsız kızlar çetesi" son işlerinde yakalandı

Gündem

Başakşehir ve Sarıyer'e rahat vermediler: "Hırsız kızlar çetesi" son işlerinde yakalandı


ÖNE ÇIKAN VİDEO

CHP Kongresinde kavga çıktı! Bir kişi hastaneye kaldırıldı "Hırsızlar Dışarı"
CHP Kongresinde kavga çıktı! Bir kişi hastaneye kaldırıldı “Hırsızlar Dışarı”

Gündem

CHP Kongresinde kavga çıktı! Bir kişi hastaneye kaldırıldı “Hırsızlar Dışarı”

Böyle petrol hırsızlığı görülmedi! Düzeneği mühendisler farketti
Böyle petrol hırsızlığı görülmedi! Düzeneği mühendisler farketti

Gündem

Böyle petrol hırsızlığı görülmedi! Düzeneği mühendisler farketti

Sosyal medya gündem olan hırsızlık!
Sosyal medya gündem olan hırsızlık!

Dünya

Sosyal medya gündem olan hırsızlık!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23