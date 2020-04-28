  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Eniştesini silahla yaraladı

Mersin’in Tarsus ilçesinde bir kişi, ablasının kocasını silahla yaraladı.

2020-04-28 13:45:54 -
Eniştesini silahla yaraladı

Mersin’in Tarsus ilçesinde bir kişi, ablasının kocasını silahla yaraladı.


Alınan bilgiye göre, olay saat 23.00 sıralarında Tekke Mahallesi 3711. Sokak’ta meydana geldi. Cezaevinden infaz yasasıyla yeni çıkan Ş.S. (27), ablasının kocası Ö.H. (42) ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kayınbirader Ş.S., yanında getirdiği av tüfeğiyle eniştesinin bacaklarına ateş etti. Her iki bacağından yaralanan Ö.H. hemen hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri çalışma başlattı. Polis, şüpheli Ş.S.’yi Şehit Kerim Mahallesi Türkistan Caddesi 3437. Sokak’taki bir evde suç aleti silahla birlikte yakaladı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Renault Symbol
Satılık 2016 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı