Eniştesini pompalı tüfekle öldürdü

SEZAİ ERHAN / MALATYA - Malatya'nın Battalgazi ilçesi Saray Mahallesi'nde, Hüseyin Yaman ile teyzesinin eşi Eyüp Mengeş (42) arasında henüz öğrenilemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, Hüseyin Yaman yanındaki pompalı tüfekle eniştesine ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Mengeş, olay yerinde hayatını kaybetti.Mengeş’in Malatya Büyükşehir Belediyesinde işçi olduğu öğrenildi.



KARAKOLA GİDEREK TESLİM OLDU



Zanlı Hüseyin Yaman daha sonra otomobiliyle İl Emniyet Müdürlüğü nizamiye girişine giderek, olayda kullanıldığı değerlendirilen pompalı tüfekle teslim oldu. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Mengeş'in cesedi, otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığına kaldırıldı. Zanlı Hüseyin Yaman tutuklama istemiyle adliyeye sevk edildi.