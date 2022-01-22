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Spor Enis Destan kaç yaşında? Enis Destan kimdir hayatı
Spor

Enis Destan kaç yaşında? Enis Destan kimdir hayatı

Süper Lig'de zirvenin sahibi Trabzonspor, Altınordu forması giyen Enis Destan'ı renklerine bağlamak için gün sayıyor. Peki, Enis Destan kimdir? Enis Destan kaç yaşında?

Yeniakit Publisher
2022-01-22 10:28:00 -
Enis Destan kaç yaşında? Enis Destan kimdir hayatı

Süper Lig'de şampiyonluğa kilitlenen Trabzonspor, Enis Destan'ı renklerine bağlamak için girişimlerini hızlandırdı. Peki, Enis Destan kaç yaşında?

Enis Destan kaç yaşında? Enis Destan kimdir hayatı

Enis Destan 15 Haziran 2002'de İzmir'de dünyaya geldi. Futbola Altınordu'da başlayan Destan, 2020 yazında A takıma yükseldi ve düzenli oynamaya başladı

12 Şubat 2021'de deplasmanda oynanan Ankaraspor maçında 2 gol atıp 1 asist yaptı. Destan, 29 Mart 2021 tarihinde Şenol Güneş tarafından Türkiye A millî takımına çağrıldı.

Enis Destan, santrfor mevkisinde görev alıyor.

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