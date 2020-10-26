Enis Berberoğlu'nun avukatları Anayasa Mahkemesine yeniden başvuru yaptı

ANKARA (AA) - Eski CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun avukatları, Anayasa Mahkemesinin (AYM) verdiği kararı yerel mahkemenin uygulamamasının hak ihlaline neden olduğu gerekçesiyle AYM'ye yeniden başvuru yaptı.

Berberoğlu'nun avukatları Murat Ergün ve Yiğit Acar, "kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı", "hak arama hürriyeti", "siyasi faaliyette bulunma ve halk oylamasına katılma" ve "mahkemeye erişim" haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle Anayasa Mahkemesine yeniden başvuruda bulundu.

Başvuru sonrası açıklamalarda bulunan avukat Murat Ergün, Enis Berberoğlu'nun Anayasa'dan ve Uluslarası Sözleşmelerden kaynaklanan haklarının ihlal edildiğini savundu.

İstanbul 14'üncü ve 15'inci Ağır Ceza Mahkemelerinden çıkacak kararları beklediklerini ve bu süre zarfında herhangi bir açıklama yapmadıklarını aktaran Ergün, şöyle konuştu:

"Maalesef her iki mahkeme de 'hangimiz daha çok hukuka aykırı karar verebiliriz' noktasında yarıştılar ve ipi birlikte göğüslediler. Biz bugün 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi kararından önce sadece Enis Berberoğlu için bu mücadeleyi veriyorken, şimdi Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın uygulanabilir olması açısından, normlar hiyerarşisinde en üstte bulunan Anayasa'nın bütün kurumlarca değer verilen ve uygulanabilen bir noktaya gelmesi açısından, bütün ülkenin çıkarları noktasında bu başvuruyu yaptık."

İvedilikle başvuru talebinde bulunduklarını anlatan Murat Ergün, geçen her günün hatta her saatin, milletvekili olarak Meclis'te yasama görevinde olması gereken kişi ile o kişiyi seçenlerin yani milli iradenin gasbı anlamına geldiğini iddia etti.

Ergün, şunları kaydetti:

"Bütün hukuk devletlerinde, hukukun üstünlüğüne değer veren devletlerde, milleti ve devleti bir arada tutan harç Anayasadır. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Türkiye Cumhuriyeti fertlerini bir arada tutan harçtır. Yerel mahkemeler tarafından verilen kararlar, bu harca konulmuş dinamitlerdir. Çünkü eğer Anayasamız yoksa biz bir arada huzur içinde birlikte uyumla yaşayan bir millet ve çalışan bir devlet olmaktan çıkacağız. Bugün yapılmak istenen o olmasa bile sonuç itibarıyla yapılan budur."

- "AYM kararları hepimizi bağlar"

Avukatlarla başvuru yapmaya gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, yaptığı açıklamada, bütün mücadeleyi Türkiye Cumhuriyeti devletinin anayasal bir hukuk devleti olması için verdiklerini, ancak birilerinin Türkiye Cumhuriyeti devletinin "şeklen Anayasalı" bir devlet olmasını istediğini, otoriter, keyfi bir sistem istediğini iddia etti.



Berberoğlu'nun çok önemli hak ve özgürlüklerinin elinden aldığını, Anayasa Mahkemesince çok ağır hak ihlallerinin tespit edildiğini savunan Erkek, şunları kaydetti:



"Anayasa Mahkemesi kararları herkesi bağlar, hepimizi... Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığını da yürütmenin başı Sayın Cumhurbaşkanını da mahkemeleri de idareyi de herkesi bağlar. Anayasa Mahkemesi kararını kişisel gerekçelerle, kişisel yorumlarla eleştirebilirsiniz ama 'Ben uymuyorum, beni bağlamıyor' diyemezsiniz. Bugün yaşadığımız sorun, çok önemli bir sorun. Bütün Türkiye'nin sorunu, 83 milyonun sorunu, bir hukuk devleti sorunu. Anayasa Mahkemesi kararı mutlaka ve mutlaka uygulanmak zorunda, aksi, Anayasa'yı askıya almaktır ve bugün maalesef Anayasa askıda. Hukuk devletinin temeline dinamit koymaya hiç kimsenin hakkı yoktur."



Anayasa'nın devletin işleyişini belirlediğini, hak ve özgürlüklerin güvencesi olduğunu, Anayasa'yı koruyan organın da Anayasa Mahkemesi olduğunu aktaran Muharrem Erkek, "Anayasa Mahkemesi kararı bugün uygulanmayarak devletin sigortasını attırdılar. Burada en büyük görev yargıya ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına, yasama ve yargı organlarına düşüyor. Çünkü maalesef bugün yasama da yargı da dördüncü güç olan basın da yürütmenin ağır tahakkümü, vesayeti altında. Bütün mücadelemiz bu." diye konuştu.