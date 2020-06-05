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Aktüel

Enis Berberoğlu tutuklandı

Milletvekilliği düşürülen CHP İstanbul eski Milletvekili Enis Berberoğlu, yargılandığı davada 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-05 02:09:44 -
Enis Berberoğlu tutuklandı

Milletvekilliği düşürülen CHP İstanbul eski Milletvekili Enis Berberoğlu, yargılandığı davada 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Geçtiğimiz gün, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda milletvekilliği düşürülen ve yargılandığı davada, ’siyasi ve askeri casusluk maksadıyla devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri açıklamak’ suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası alan ve Yargıtay tarafından cezası onanan CHP İstanbul eski milletvekili Enis Berberoğlu, Bakırköy’deki evinden gözaltına alınmıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Berberoğlu, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilmişti.


Adliyedeki işlemleri tamamlanan Berberoğlu, tutuklanarak Maltepe L Tipi Cezaevi’ne gönderildi.

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