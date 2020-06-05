Enis Berberoğlu gözaltına alındı
TBMM’de milletvekilliği düşürülen Enis Berberoğlu gözaltına alınarak, İstanbul Terörle Mücadele Şubesine getirildi.
TBMM’de milletvekilliği düşürülen Enis Berberoğlu gözaltına alınarak, İstanbul Terörle Mücadele Şubesine getirildi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) milletvekilliği düşürülen Berberoğlu, İstanbul’da gözaltına alındı. Berberoğlu, gözaltına alındıktan sonra gece saatlerinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildiği öğrenildi. Berberoğlu’nun ilerleyen saatlerde İstanbul Nöbetçi Cumhuriyet Başsavcılığına çıkarılması bekleniyor.