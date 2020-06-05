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Aktüel

Enis Berberoğlu gözaltına alındı

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Berberoğlu, adliyeye sevk edildi

Yeniakit Publisher
2020-06-05 00:53:09 -
Enis Berberoğlu gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) - Milletvekilliği düşürülen ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan CHP'li Enis Berberoğlu İstanbul'daki evinde gözaltına alındı.

Yargılandığı davada, "siyasi ve askeri casusluk maksadıyla devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken bilgilerini açıklamak" suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası alan ve bu cezası Yargıtay tarafından onanan Berberoğlu'nun milletvekilliği, HDP'li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları'nın milletvekillikleriyle birlikte düşürülmüştü.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Berberoğlu'nu Bakırköy'deki evinde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Enis Berberoğlu, daha sonra Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına sevk edildi.

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