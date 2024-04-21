Enginarın üretim üssü İzmir’de üreticinin hasat mesaisi arttı

Ilık iklim sebzesi olan enginar, ağırlıklı olarak Ege ve Marmara bölgelerinde üretiliyor. Zeytinyağlı olarak sofraları lezzetlendiren enginar, içeriğindeki A ve C vitaminlerinin yanında kalsiyum, potasyum, demir, manganez ve fosfor gibi çeşitli mineralleri barındırması nedeniyle sağlık açısından da tercih ediliyor. İzmir’de, enginar hasadı şubat gibi başlasa da nisan ve mayıs aylarında yoğunlaşıyor. Hasat, hazirana kadar devam ediyor. Kentte, coğrafi işaretle tescilli sakız enginarının yanında Bayrampaşa cinsi ve melez enginar da ekiliyor. Bu sezon verimi etkileyecek olumsuz hava koşullarının yaşanmadığı enginarda, geçen yıl olduğu gibi yaklaşık 11 bin tonluk üretim bekleniyor.