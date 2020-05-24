Enginar nelere iyi geliyor?

Enginar, ana vatanı Güney Avrupa ve Akdeniz çevresi olan papatya ailesine ait bir sebzedir. Enginar, 'cynarin' maddesi içermektedir ve karaciğer, akciğer, bronşlar ve safra kesesinde biriken nikotini vücuttan atmaktadır. Uzmanlar ise, enginarın zeytinyağı ile birlikte tüketilmesini tavsiye etmektedir. Peki enginar nelere iyi gelir? İşte enginarın tüm mucizevi faydaları...

- Enginar yüksek oranda lif içermektedir. Bu özelliği ile birlikte enginar uzun süreli tokluk hissi verir, kilo vermeye yardımcı olur. Enginar diyet yapmak isteyenlerin mutlaka tüketmeleri gereken bir besindir.

- Enginar yüksek tansiyon, felç, kalp krizi ve damar tıkanıklığı gibi riskli hastalıkların yaşanmasını engeller.

- Enginar potasyum açısından oldukça zengindir. Bu sayede iç organların işlevselliğini arttırmaktadır.

- Enginar tükürük bezlerinde enfeksiyonlu hücreleri azaltmaktadır. Bu özelliği ile birlikte ağız kokusunu önlemektedir.

- Enginar dolaşım sistemi için de ideal bir besindir. Kötü kolesterolü düşürür, iyi kolesterolü dengeler.

- Enginar sindirim rahatsızlıklarına birebir gelmektedir. Kabızlığı önler, dışkılama fonksiyonunu arttırır.

- Enginar karaciğeri yeniler, vücutta toksin birikimini engeller.

- Cilt hastalıklarına da çok faydalıdır. Enginar cilt dokularında zararlı toksinlerin birikmesini engellemektedir.

- Yapılan birçok araştırma enginarın kanser riskini büyük oranda azalttığını göstermiştir.