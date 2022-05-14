Enginar nasıl temizlenir ve soyulur? Kararan enginar yenir mi? Enginar yaprağının faydaları

Enginarları hazır olarak aldığınızda veya kendiniz soyup, temizlediğinizde mutlaka kararmaması için limonlu su içinde bekletmeniz gerekir. Fakat bekletme süresi 1-2 günden fazla olmamalıdır. Çünkü enginarlar limonun ekşiliğini iyice çekerse tadı bozulur. Bunun için enginarları aldıktan hemen sonra saklama işlemlerine başlanmalı.

Ayrıca enginarları kendi suyunda veya limonlu suda dondurucuya atıp saklamak, aylar sonra çıkarıldığında tadının kaçmasını hatta bozulmasını önleyecektir.

Enginarın faydaları neye iyi gelir?

Enginar, antioksidan, vitamin ve mineral açısından zengin olmasından dolayı dolaşım ve sindirim sistemi düzenlemeye yardımcı olmaktadır. Enginar ayrıca, kanı temizler, kötü kolesterolü (LDL) düşürüp iyi kolesterolü dengeler. * Enginarın bir diğer sağlık yararı, kan basıncını düşürmeye yardımcı olmaktır.

Enginar Yaprağının Faydaları

Karaciğeri Temizler.

Kemikleri Güçlendirir.

Mide Asitlerini Dengeler.

Bağışıklık Sistemini Korur.

Zihin Gelişimini Destekler.

Kanser Riskini Düşürür.

İdrar Yollarını Rahatlatır.

Kolesterolü Dengeler.

Kararmış enginar yenir mı?

Yaprakları zor sökülüyorsa elinizde ki enginarın tadı güzel olmayacaktır çünkü kolay sökülen ve uçları kararmış enginarlar daha taze ve lezzetlidir. Orta kısmına ulaştıktan sonra tüylerini ayıklayın ve kararmaması için limon suyuna batırın.

Yapraklı Enginar Dolması Tarifi İçin Malzemeler

4 adet yapraklı taze enginar

2 adet limon

1 çay bardağı zeytinyağı

2 su bardağı pirinç

2 adet domates

1 adet küçük kuru soğan

3-4 dal taze yeşil soğan (kökleri hariç)

Birkaç dal maydanoz

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı karabiber

1/2 (yarım) çay kaşığı kimyon

1 tatlı kaşığı pul biber

Yapraklı Enginar Dolması Tarifi Nasıl Yapılır?

İlk olarak 1 limonu sıkın ve geniş bir kapta bol suyla karıştırın. Enginarların sap kısımlarını tam dipten kesin ki enginarlar düz durabilsin. Yaprakların düzgünlüğüne göre en dıştaki birkaç yaprağı atabilirsiniz. Sonra enginarların dışını ve yapraklarını en orta kısma kadar aralayarak ılık suda yıkayın ve limonlu suya bırakın. Harç için pirinci yıkayın, domatesi rendeleyin, kuru soğanı ve yeşil soğanı minik minik doğrayın, maydanozu kıyın. Hepsini bir kapta karıştırın, baharatları ekleyin ve tekrar karıştırın. Harç hazır. Enginarları kesme tahtasının üstünde doldurun çünkü pirinçler dökülebiliyor rahat toplayabilesiniz. Önce en dış yapraklardan başlayarak en ortadaki yapraklar hariç hepsini doldurun. Aşırı pirinç koymayın çünkü pişerken şişecekler. Doldurduğunuz enginarları geniş ve derin bir tencereye alın. Enginarların yarısına kadar su ekleyin. (tencereye) Kalan 1 limonu da sıkıp enginarların üzerinden gezdirerek suya ekleyin. Zeytinyağını da aynı şekilde gezdirin. Tencerenin kapağını kapatın. Orta ateşte 45 dk. kadar pişirin. Eğer kabuklar yumuşamış, pirinçler şişmişse yemek pişmiş demektir.

Enginarın bozuk olduğu nasıl anlaşılır?

Enginarın bozuk olduğu kokusu ve tadından anlaşılır. Eğer enginardan ağır bir koku geliyorsa, renginde ve görünümünde değişiklikler, küflenmeler varsa, hiç bekletmeden atın. Kokusunda bir sorun yoksa fakat anormal bir tat alıyorsanız, enginarı daha fazla tüketmeden çöpe atın.

Enginar nasıl temizlenir ve soyulur?

İlk olarak enginarların yaprakları ayırın. Yaprakları zor sökülüyorsa elinizde ki enginarın tadı güzel olmayacaktır çünkü kolay sökülen ve uçları kararmış enginarlar daha taze ve lezzetlidir. Orta kısmına ulaştıktan sonra tüylerini ayıklayın. Tüylü yapıyı aldıktan sonra enginarın asıl yenilebilir kısmı ortaya çıkacaktır. Daha sonra bu kısmı,kararmaması için limon suyuna batırın.

Enginarı soyduktan sonra bir müddet limonlu su içerisinde bekletirseniz, enginar hem kararmaz hem de daha yumuşak bir lezzete sahip olur. Bu bekletme işlemini mutlaka enginarı soyma işleminden sonra yapmanız gerekir. Tüm soyma ve temizleme işlemini bitirdikten sonra ise fırında enginarı pişirme işlemine başlayabilirsiniz.

Enginarın dış kısmında yer alan yaprakları da tek tek ayıklayabilirsiniz. Enginar için asıl soyma işlemi ise yaprakların temizlenmesine ve ayrılmasına dayanır. Yaprakları tek tek soyarak, enginarın daha yumuşak bir tada kavuşmasını sağlayabilirsiniz.

Enginar nasıl saklanır?

Enginarların miktarına göre tencereye su koyun ve kaynatın. Enginarları temizleyip, yıkadıktan hemen sonra kaynamış olan suyun içine atın.

Tamamen kaynamamış suya enginarları atmamaya özen gösterin, aksi takdirde enginarlar kararacaktır. Enginarlarla birlikte su fokurdamaya başlayınca 5 dakika kadar bekletin ve ocağı söndürün.

Hemen ardından kaynamış suda olan enginarları süzün ve kaynatılan miktarda soğuk suyu üzerine dökün. Suyun içinde iyice soğuyan enginarları artık poşetleyebilirsiniz.



Hepsini poşetledikten sonra dondurucuya atın, aylar sonra çıkardığınızda bile tadı ilk günkü kadar lezzetli olacak.

İŞTE ENGİNARLI TARİFLER - PRATİK

Enginar sapı yemeği nasıl yapılır?

Zeytinyağlı Kıymalı Ege Usulü Enginar (Sapları) Tarifi Nasıl Yapılır?

Enginarları bölün. Ayıkladıktan sonra iyice yıkayın bol suda haşlayın. Sakın suyunu dökmeyin. Sarımsakları ince doğra ekleyin. İsteğe tuzunu ve yeşillikleri ekleyin ocağı söndürün.

Taze Baklalı Enginar Tarifi Nasıl Yapılır?

Enginarları dörde böldükten sonra tüylerini ve dış kabuklarını temizleyip limonlu suda bekletiyoruz. Yıkanmış ayıklanmış bakla kardeşleri de ilave edip bir iki çeviriyoruz. Enginarları da ilave edip bekledikleri limonlu suyu içine döküyoruz.

Enginarlı Pilav Tarifi Nasıl Yapılır?

Pirincinizi nişastasını atması için 30 dakika sıcak suda bekletin. Öncelikle soğan ve havucu kavurun,sonra enginarlarınızı ekleyin. Süzdüğünüz pirinçleri de ilave edin kavurmaya devam edin. Pirinçler parlak hale gelince kaynamış su ekleyin. Kapağını kapatarak pişmeye bırakın.

Bebekler İçin Enginar Çorbası (7 Ay) Tarifi Nasıl Yapılır?

Soğan ve sarımsak su ve tavuk suyu karışımında sotelenir. Tüm malzemeler üzerine eklenerek pişirilir. Ezilerek yada blenderdan geçirilerek bebeklere sunulur. Afiyet olsun.