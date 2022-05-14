Enginar Konservesi nasıl yapılır? Kışlık enginar nasıl saklanır? Enginar konserve nasıl pişirilir?

Enginar Konservesi Tarifi İçin Malzemeler

3 tane enginar

1 tatlı kaşığı limon tuzu

Yarım limon

1 tatlı kaşığı tuz

Enginar Konservesi Tarifi Nasıl Yapılır?

Öncelikle enginarları alacak kadar tencereye su koyup kaynatıyoruz. Kaynayan suya enginarları koyup 3 dk haşlayıp süzüyoruz. (dk. yı geçirmeyelim çok erimemeli) enginarları kavanoza üst üste koyuyoruz. Sos malzemelerini bir kasede iyice karıştırıp enginarların üstüne döküyoruz ve enginarların üstünü geçecek kadar su ilave ediyoruz. (Kavanozu tepeleme doldurmayalım, 3 parmak boşluk kalsın kavanozda) kapağını sıkıca kapatıp ters çevirelim ve bir tencereye koyup yarısına kadarda kaynar su koyup 1 saat kaynatalım. 1 saat sonra ters bir şekilde havlu üstüne koyup soğuyana kadar kalsın. Konservemiz hazır. soğuduktan sonra düzeltip kuru. Serin bir yerde muhafaza edebilirsiniz.

Enginar konserve nasıl pişirilir?

Enginarlarımızı uygun bir kap içerisine alalım, yarım limon suyu ile ovalım ve tencereye dizelim. Orta kısımlarına hazırladığımız sebzelerden paylaştıralım. Kalan garnitürü de enginarların üzerine paylaştıralım. Üzerine zeytinyağı, limon suyu, şeker, tuz ve suyu ekleyerek tencerenin kapağını kapatalım.

Kışlık enginar nasıl saklanır? Enginar dondurucuda nasıl saklanır?

Dondurucuda saklamak için önce bir bardak suya kaya tuzu ve limon ekliyoruz. Kaynayana kadar karışınca enginarları bu suda 4-5 dakika haşlıyoruz. Daha sonra 1 kap buzlu suyun içine enginarları yerleştiriyoruz.nŞokladığımız enginarları peçete yardımı ile kuruluyoruz.

Taze enginar kavanozda nasıl saklanır?

Enginar Kavanozda Nasıl Saklanır? Konserve olarak satın alınan enginarın saklama süresi değişiklik gösterir. Enginarı uzun süre tüketmeyecekseniz, konservenin kapağını açmadan buzluğa yerleştirin. Enginar konservesini -18 derecede yaklaşık 2 aya kadar muhafaza edebilirsiniz.

Enginar Kaç Dakikada pişer?

Enginarların çukur kısımları üste gelecek şekilde tencereye dizin. Ortasına havuç, soğan ve dereotunu ilave edin. Zeytinyağı, tuz, şeker, yarım limonun suyu ve 1 bardak suyu ekleyin. Üzerini yağlı kağıtla kapatıp orta ateşte 15 dakika pişirin.

Enginar salamura suyu nasıl yapılır? Salamura Enginar tarifi

Enginarları güzelce temizledikten sonra kararmasını önlemek için limonlu suda bekletin. Bu esnada tencereye su ve kaya tuzu ekleyerek kaynatın. Su kaynamaya başladığında enginarları içerisine alarak 2-3 dakika haşlayın. Haşlanan enginarları süzgeç yardımıyla alarak buzlu suyun içerisine atın ve şoklama yapın.

Dondurulmuş Pakette Enginar Tarifi Nasıl Yapılır?

Dondurucudan çıkardığımız enginarları yıkayalım ve bekletmeden limon ile her tarafını ovalım. Bir tavaya yarım çay bardağı zeytinyağı koyalım. Yemeklik doğradığımız soğanları ekleyip hafif öldürelim. Bir kase garnitürü de katıp 1-2 dakika pişirelim.

Enginar pilaki nasıl yapılır?

Enginarlarımızı uygun bir kap içerisine alalım, yarım limon suyu ile ovalım ve tencereye dizelim. Orta kısımlarına hazırladığımız sebzelerden paylaştıralım. Kalan garnitürü de enginarların üzerine paylaştıralım. Üzerine zeytinyağı, limon suyu, şeker, tuz ve suyu ekleyerek tencerenin kapağını kapatalım.