Enginar çayının faydaları nelerdir?

Akdeniz mutfağında en sık kullanılan sebzeler arasında yer alan enginar aynı zamanda çay olarak çeşitli rahatsızlıkların tedavisinde kullanılmaktadır. Enginar protein, karbonhidrat, vitamin ve mineraller bakımından oldukça zengindir ve vücudu hastalıklara karşı güçlendirir. Ayrıca “cynarin” adı verilen ve enginarda bol miktarda bulunan bileşenin antioksidan etkisi vardır.

ENGİNAR ÇAYININ FAYDALARI SAYMAKLA BİTMİYOR!