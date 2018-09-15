Enginar çayının faydaları nelerdir?
Daha önce hiç enginar çayı içtiniz mi? Enginar çayının mucizevi etkisine inanamayacaksınız! Enginar çayı hazımsızlığa, kusma, ishal, bulantı, kötü kolesterol ve daha birçok hastalığa iyi geliyor.15 Eylül 2018 Cumartesi 18:22
Akdeniz mutfağında en sık kullanılan sebzeler arasında yer alan enginar aynı zamanda çay olarak çeşitli rahatsızlıkların tedavisinde kullanılmaktadır. Enginar protein, karbonhidrat, vitamin ve mineraller bakımından oldukça zengindir ve vücudu hastalıklara karşı güçlendirir. Ayrıca “cynarin” adı verilen ve enginarda bol miktarda bulunan bileşenin antioksidan etkisi vardır.
ENGİNAR ÇAYININ FAYDALARI SAYMAKLA BİTMİYOR!
- Enginar çayı geleneksel olarak safra kesesi, böbrek ve karaciğer enfeksiyonlarından korunmak için tüketilen çaylar arasındadır.
- Enginar çiçekleri enginar bitkisinin antioksidan bakımından en zengin bölümüdür ve enginar çayı genellikle bu çiçeklerle hazırlanır. Antioksidanlar vücutta çeşitli hastalıkları tetikleyen ve bu hastalıkların gelişim sürecini hızlandıran serbest radikallere karşı koruma sağlar.
- Düzenli egzersizle birlikte tüketilen enginar çayının kasların şekillenmesine yardımcı olduğu ve kas hastalıklarına karşı koruma sağladığı söylenmektedir.
- Enginar çayı safra akışını arttırarak karaciğer fonksiyonlarını geliştirir. Karaciğerin doğru çalışması ise safra kesesinin çalışmasını sağlar ve karaciğer ile ilgili hastalıkların görülme riskini azaltır.
- Enginar çayı bazı şeker hastaları tarafından kan şekerini düşürmek için içilmektedir. Tabii sadece enginar çayı içerek kan şekerini düşürmek mümkün olmadığı için kullandığınız ilaçları bırakmamalısınız.
- Enginar çayı hazımsızlığa iyi gelir ve özellikle ağır bir yemekten sonra mide rahatsızlıklarını hafifletir. Ayrıca iştah açıcı etkisiyle iştahsızlık çekenlere önerilmektedir.
- Kusma, ishal, bulantı ve diğer sindirim sorunlarına iyi gelir. İshal, kabızlık, mide yanması, şişkinlik ve mide ağrısı gibi durumlarda enginar çayını deneyebilirsiniz.
- Enginarın kötü kolesterolü düşüren ve iyi kolesterolü yükselten özelliği kalp ve damar hastalıklarına karşı korunma amaçlı olarak içilmesini sağlamaktadır.
- Kahve veya çay için alternatif bir sıcak içecek arıyorsanız enginar çayını önerebilirim. Çünkü enginar çayı kafein içermez ve kafeinin neden olduğu çarpıntı, stres, kaygı gibi yan etkileri yoktur.
- Bu konuda yapılmış ve genel kabul gören bir bilimsel araştırma bulunmamasına karşın enginar çayının yağ yakılmasını arttırarak kilo vermeye yardımcı olduğu söylenmektedir.
- İdrar söktürücü olan enginar çayı fazla suyun vücuttan atılmasını sağlar ve ödem oluşumunu engeller.
- Enginar çayının pek çok faydası olduğu ve genel sağlığa katkıda bulunduğu doğrudur. Ancak diğer bitkiler ve baharat çayları gibi kontrolsüz tüketiminin bazı yan etkileri olabilir.
- Kendinizi bu yan etkilerden korumak için günlük tüketimi 2-3 bardakla sınırlayabilirsiniz. Herhangi bir sağlık sorunu nedeniyle düzenli olarak ilaç kullananların ise doktora danışmadan düzenli olarak bitkisel çay tüketmesi önerilmemektedir. Çünkü bitkiler aynı ilaçlar gibi bazı olumsuz yan etkilere neden olabilir ve diğer ilaçlarla etkileşime geçebilir.
- Enginar çayı her ne kadar böbrek ve safra kesesine iyi gelse de bu organlardan biriyle ilgili rahatsızlığı bulunanlar enginar çayı içmemelidir.
- Papatyaya alerjisi bulunanlar da genellikle enginar alerjisi de görülmektedir.
YORUM YAZ