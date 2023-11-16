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Aktüel Engin Polat Çorlu Cezaevi'ne nakledildi
Aktüel

Engin Polat Çorlu Cezaevi'ne nakledildi

Yeniakit Publisher
2023-11-16 13:28:00 -
Engin Polat Çorlu Cezaevi'ne nakledildi

İstanbul'da 5 Kasım'da tutuklanan ve Engin Polat ve babası Sezgin Polat asayiş ve güvenlik gerekçesi ile Maltepe Cezaevi'nden, Çorlu Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna nakledildi.

İstanbul'da 5 Kasım'da tutuklanan ve Engin Polat ve babası Sezgin Polat asayiş ve güvenlik gerekçesi ile Maltepe Cezaevi'nden, Çorlu Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna nakledildi.
Dilan Polat, Engin Polat, Sıla Doğu'nun da aralarında olduğu 14 şüpheli, 5 Kasım günü "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "vergi usul kanununa muhalefet", "mal varlığı değerlerinin meşru kaynağını gizlemek", "Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarıyla bağlantılı olarak para nakline aracılık etme" suçlarından tutuklanarak Silivri'de bulunan Marmara Cezaevi'ne gönderilmişti. Tutuklandıktan 11 gün sonra Engin Polat ile babası Sezgin Polat asayiş ve güvenlik gerekçesi ile Çorlu Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na, Engin Polat'ın erkek kardeşi Alper Kürşat Polat ile Zekayi Tepe, Kocaeli Kapalı Ceza İnfaz kurumuna nakledildi. Engin Polat'ın kardeşi Can Polat, amcası Halit Polat, dayısı Metin Yılmaz, Dilan Polat'ın erkek kardeşi Can Doğu ise Tekirdağ Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna nakledildi. Erkek tutukluların sevk edilmesiyle birlikte soruşturmaya ilişkin Marmara Cezaevi'nde Dilan Polat, kız kardeşi Sıla Doğu'nun da aralarında olduğu kadın tutuklular kaldı. Erkek şüphelilerin başka cezaevine gönderilmelerinin usulü bir işlem olduğunun altı çizildi. 

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