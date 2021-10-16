Engin Özkoç seçmenleri ile alay etti! Paylaştığı anket sonuçlarına CHP'liler bile inanmadı

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CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile adeta seçmenleriyle alay etti.

Twitter hesabından açıklamada bulunan Özkoç, son anket sonuçlarına göre Millet İttifakı'nın 360 milletvekilini garantilediğini söyledi. Özkoç'un, paylaştığı sonucun hangi şirkete ait olduğunu söylememesi dikkatlerden kaçmadı.

Özkoç adeta seçmenle alay etti

"Bugün sizlerle sevindirici bir haber paylaşmak istiyorum" diyen Özkoç, "Son anketlere göre Millet İttifakımız yarın seçim olsa parlamentoda 360 milletvekilini garantiledi, hedefimiz Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem..." ifadelerini kullandı.

CHP'liler bile tepki gösterdi

Özkoç'un kaynaksız paylaşımı ise sosyal medyada alay konusu oldu. CHP'liler bile Özkoç'un paylaşımına tepki gösterirken, Özkoç'a, "Sayın vekil, aklımızla alay mı ediyorsunuz?" diye sordular.