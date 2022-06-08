Engin Özkoç manipülasyonlarına devam ediyor!
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin sosyal medya hesabı üzerinden “Hazine nakit dengesi Mayıs ayında 149,2 milyar TL fazla vermiştir” ifadelerine rağmen CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç manipülasyonlarına devam etti.
YENİ AKİT ANKARA
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin sosyal medya hesabı üzerinden “Hazine nakit dengesi Mayıs ayında 149,2 milyar TL fazla vermiştir” ifadelerine rağmen CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç manipülasyonlarına devam etti.
Özkoç sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Vatandaş borç batağında, evine haciz geliyor. Mazot 28 TL'ye dayandı, arabası olan bile arabasını garajdan çıkaramıyor. AKP'nin bir tane ekonomiyi düzeltecek politikası yok. YÖNETEMİYORSUNUZ! HEMEN SEÇİM!” ifadelerini kullandı.