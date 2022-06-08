  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Engin Özkoç manipülasyonlarına devam ediyor!
Gündem

Engin Özkoç manipülasyonlarına devam ediyor!

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin sosyal medya hesabı üzerinden “Hazine nakit dengesi Mayıs ayında 149,2 milyar TL fazla vermiştir” ifadelerine rağmen CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç manipülasyonlarına devam etti.

Yeniakit Publisher
2022-06-08 14:46:00 -
Engin Özkoç manipülasyonlarına devam ediyor!

 YENİ AKİT  ANKARA 

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin sosyal medya hesabı üzerinden “Hazine nakit dengesi Mayıs ayında 149,2 milyar TL fazla vermiştir” ifadelerine rağmen CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç manipülasyonlarına devam etti.

Özkoç sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Vatandaş borç batağında, evine haciz geliyor. Mazot 28 TL'ye dayandı, arabası olan bile arabasını garajdan çıkaramıyor. AKP'nin bir tane ekonomiyi düzeltecek politikası yok. YÖNETEMİYORSUNUZ! HEMEN SEÇİM!” ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

battal

senin gibi kiralık vekilden ne fayda gelir bu memlekete.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay