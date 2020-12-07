Engin Nurşani'nin sağlık durumu nasıl? Engin Nurşani kimdir?

Geçtiğimiz yıl gırtlak kanserine yakalanan ve bir süredir hastanede tedavi altında olan müzisyen Engin Nurşani'nin sağlık durumu hakkında eşinden açıklama geldi.

Engin Nurşani, 2019 yılında gırtlak kanserine yakalanıp müzik kariyerine ara vermek zorunda kaldı.

Üsküdar'da bulunan özel bir hastanede tedavi gören Nurşani, 11 gün önce akciğer enfeksiyonu nedeniyle yoğun bakıma alındı.

Engin Nurşani'nin sağlık durumu nasıl?

Müzisyenin bitkisel hayata girdiğine yönelik sosyal medyada yapılan paylaşımlar üzerine eşi Dilek, Engin Nurşani'nin sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Dilek Nurşani, konuyla ilgili, "Herhangi bir sorun yoktu tedavi süreci ile alakalı. Eşim 11 gündür yoğun bakımda ama eşimin bilinci kapalı değil. Doktorları ile sürekli iletişim halindeyiz. Doktorlar bizden aldıkları bilgileri eşime söylüyorlar. Tepkisel ve işitme anlamında bir problemi yok" dedi.

"Akciğer enfeksiyonu için antibiyotik tedavisi devam ediyor. Bu paylaşımları neden yaptıklarını bilmiyorum. Eşim bitkisel hayatta değil, komada değil, eşim sabaha çıkmaz diye bir şey yok. Bunlar asılsız haberler."

Engin Nurşani kimdir?

Türk yarı Alman olan müzisyen ve türkücü Engin Nurşani, 9 Ocak 1984 tarihinde dünyaya geldi. 2003'de Adına Bir Çizik Çektim albümü ile müzik kariyerine başlayıp, 2019'da gırtlak kanseri hastalığına yakalanıp müzik kariyerine geçici ara verinceye kadar toplam sekiz albüm çıkarmıştır. Küçük yaşlarından beri babasından müzik eğitimi almış, yanında konserlerine katılmıştır. Müziği çok seven Nurşani, babası gibi halk ozanı olmak istemiş, ancak babası oğlunun daha iyi bir meslek seçmesini istemiş, bu kararına karşı çıkmıştır.

2003'ün başlarında Engin, babasından habersiz, ilk albümü olacak olan Adına Bir Çizik Çektim albümünü çıkartacağı İstanbul'a gelir ve profesyonel müzik kariyerine başlamış olur.

Dilek Nurşani ile evli olan Engin'nin, birde Ali adında küçük bir oğlu vardır.2008'de Elbistan, Kahramanmaraş'da bir açılışa katıldıktan sonra Gaziantep'e geri dönmek üzere, arkadaşının kullandığı otomobil ile yola çıktılar. Bir süre sonra, Göksun-Kahramanmaraş arası kara yolu üzerindeki Püren Tüneli girişinde aşırı hız ve dikkatsizlik nedeniyle araç şarampole yuvarlandı. Kazadan sonra Nurşani, bir süre yoğun bakımda kaldıktan sonra tekrar sağlığına kavuştu ve müzik kariyerine devam etti.

Temmuz 2019'da ise, babası Ozan Ali Nurşani'nin sosyal medyadan oğlunun hastalandığı olduğunu duyarması ve yardım istemesi ile kamuoyu, Engin Nurşani'nin gırtlak kanseri olduğunu öğrendi.