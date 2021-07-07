Engin Dinç kimdir, kaç yaşında? Konya Emniyet Müdürü Engin Dinç nerelidir?

Engin Dinç ismi ataması yapılan emniyet müdürleri kararında yer aldı. Engin Dinç Konya’nın yeni emniyet müdürü olmasıyla birlikte Engin Dinç’in biyografisi bir hayli merak edilir oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan Emniyet Müdürleri Kararnamesi ile 10 ilin emniyet müdürü merkeze alındı, 33 ile yeni emniyet müdürü atandı. Peki, Mehmet Şahne kimdir, kaç yaşında? İzmir Emniyet Müdürü Mehmet Şahne nerelidir?

Engin Dinç kimdir?

1966 Yılında Rize ili Kalkandere ilçesinde doğmuştur. Erzurum nüfusuna kayıtlıdır. İlköğrenimini Ankara da tamamladıktan sonra 1981 yılında Polis Kolejini kazanıp, 1989 yılında Polis Akademisinden mezun olarak Komiser Yardımcısı rütbesiyle göreve başlamıştır.

1989 yılında İstihbarat Dairesi Başkanlığı'na atanmış, sırasıyla Mardin, Trabzon, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüklerinde İstihbarat Şube Müdürü olarak görev yapmıştır. Mesleği ile ilgili olarak birçok kurs ve seminere katılmıştır.

Çeşitli dönemlerde ABD, Bosna ve Kosova da görevlerde bulunmuştur. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olup, lisansüstü eğitimini Kamu Hukuku alanında tamamlamıştır.

3 Mayıs 2013 tarihinde İstihbarat Daire Başkanlığı görevine getirilmiş, 25 Ekim 2016 tarihinde yayınlanan kararname ile Eskişehir Emniyet Müdürü olarak atanmıştır. Evli ve üç çocuk babası olup, ileri düzeyde İngilizce bilmektedir.