Engin Demircioğlu kimdir kaç yaşında? | Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 Engin Demircioğlu

Kısa süre önce yayına başlayan Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'nin oyuncu kadrosunda yer alan Engin Demircioğlu'nun kaç yaşında ve nereli olduğu araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Engin Demircioğlu kimdir? Engin Demircioğlu kaç yaşında? Engin Demircioğlu nereli?

Engin Demircioğlu kimdir?

Çok Güzel Hareketler Bunlar oyuncusu Engin Demircioğlu, kendisini şu şekilde ifade ediyor;

1982 yılında Bursa'da doğdum. Evet, 1982 doğumlu ‘genç' bir çırağım.İlk ve orta okulu Bursa'da okudum. “Evde hep aynanın karşısında şarkı söylerdim, fırçaları mikrofon yapardım.” klişesinde bir çocuk oldum. Ama bu klişeyi çokça aştım. Kendi kendime kasetler doldurdum, odamda radyo programları yaptım.Annemi “Bu çocuk hiperaktif, buna bir baktırıver Nihal Hanım” tavsiyelerine maruz bıraktım. Sonunda lisede Türk İşçi akımına kapılarak Almanya'ya göç ettim. Yok yok, o kadar da eski değilim. Bir dönem Almanya'da okudum.Aynı seneler amatör futbol oynadım.1998 senesinde Bursa'ya geri döndüm. O dönem içinde mankenlik fotomodellik ve dansçılık yaptım.

Daha sonra bir dönem İspanya'da yaşadım, 2008 yılında içimdeki tiyatro aşkını keşfederek İstanbul'a geldim. Sadri Alışık Konservatuvar'ında oyunculuk eğitimim devam ederken Tiyatrokare'ye girdim ve bir dönem çocuk oyunlarında oynadım. Eğitimim tamamladıktan sonra Sadri AlışıkTiyatrosu'nun kadrosuna girdim.Kafkas Tebeşir Dairesi, Küçük Adam Ne Oldu Sana, Guguk Kuşu, Binde Bir Gece Diyalogları gibi oyunlarda oynadım. 2017 senesinde BKM ile tanıştım. Bugünlerde ise bolca çalışıyor ve bu güzel ailenin bir parçası olduğum için her gün yeniden mutlu oluyorum.Buradan geçen ustaların ayak izleri üzerinde bir şeyler yapmaya çabalamak, hayatımın en büyük gururu. Hayatım boyunca boyunca bu gururla hep iyi bir çırak olmaya çalışacağım.