0553 313 94 23

Engin Demircioğlu kimdir kaç yaşında? | Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 Engin Demircioğlu

Kısa süre önce yayına başlayan Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'nin oyuncu kadrosunda yer alan Engin Demircioğlu'nun kaç yaşında ve nereli olduğu araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Engin Demircioğlu kimdir? Engin Demircioğlu kaç yaşında? Engin Demircioğlu nereli?

26 Şubat 2019 Salı 00:34
Engin Demircioğlu kimdir kaç yaşında? | Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 Engin Demircioğlu

Kısa süre önce yayına başlayan Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'nin oyuncu kadrosunda yer alan Engin Demircioğlu'nun kaç yaşında ve nereli olduğu araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Engin Demircioğlu kimdir? Engin Demircioğlu kaç yaşında? Engin Demircioğlu nereli?

Engin Demircioğlu kimdir?

Çok Güzel Hareketler Bunlar oyuncusu Engin Demircioğlu, kendisini şu şekilde ifade ediyor;

1982 yılında Bursa'da doğdum. Evet, 1982 doğumlu ‘genç' bir çırağım.İlk ve orta okulu Bursa'da okudum. “Evde hep aynanın karşısında şarkı söylerdim, fırçaları mikrofon yapardım.” klişesinde bir çocuk oldum. Ama bu klişeyi çokça aştım. Kendi kendime kasetler doldurdum, odamda radyo programları yaptım.Annemi “Bu çocuk hiperaktif, buna bir baktırıver Nihal Hanım” tavsiyelerine maruz bıraktım. Sonunda lisede Türk İşçi akımına kapılarak Almanya'ya göç ettim. Yok yok, o kadar da eski değilim. Bir dönem Almanya'da okudum.Aynı seneler amatör futbol oynadım.1998 senesinde Bursa'ya geri döndüm. O dönem içinde mankenlik fotomodellik ve dansçılık yaptım.

Daha sonra bir dönem İspanya'da yaşadım, 2008 yılında içimdeki tiyatro aşkını keşfederek İstanbul'a geldim. Sadri Alışık Konservatuvar'ında oyunculuk eğitimim devam ederken Tiyatrokare'ye girdim ve bir dönem çocuk oyunlarında oynadım. Eğitimim tamamladıktan sonra Sadri AlışıkTiyatrosu'nun kadrosuna girdim.Kafkas Tebeşir Dairesi, Küçük Adam Ne Oldu Sana, Guguk Kuşu, Binde Bir Gece Diyalogları gibi oyunlarda oynadım. 2017 senesinde BKM ile tanıştım. Bugünlerde ise bolca çalışıyor ve bu güzel ailenin bir parçası olduğum için her gün yeniden mutlu oluyorum.Buradan geçen ustaların ayak izleri üzerinde bir şeyler yapmaya çabalamak, hayatımın en büyük gururu. Hayatım boyunca boyunca bu gururla hep iyi bir çırak olmaya çalışacağım.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 00:34
  1. İstanbul
  2. Bursa
  3. Engin Demircioğlu
  4. Engin Demircioğlu kimdir
  5. Engin Demircioğlu kaç yaşında
  6. Engin Demircioğlu nereli
  7. Engin Demircioğlu çghb
  8. Engin Demircioğlu bkm
  9. Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 Engin Demircioğlu
  10. Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 Engin Demircioğlu kimdir

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Lavrov: ABD dünyayı parçalıyor
    1. Lavrov: ABD dünyayı parçalıyor
    2. ABD'den yeni tehdit: Gaspçısın, artık..
    3. İran Dışişleri Bakanı Zarif'in istifası
    4. Derbi maçın ardından
    5. Damar tıkanıklığı nedir? Nasıl tedavi..
    6. Mahmutbey gişelerde kaza: 1 yaralı
    7. Fenerbahçeli futbolcular ikinci kez..
    8. Derbi maçın ardından
    9. Ersun Yanal: “Ligin sonuna kadar..
    10. Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin..
    11. "ABD dünyayı parçalıyor"
    12. Gürhan Altundaşar kimdir kaç yaşında?..
    13. Bursaspor’da istifa şoku
    14. Macaristan'da "Türk Dünyası Ezgileri"..
    15. Başkan Altay, "Benim Şehrim"..
    16. Fatma Tezcan kimdir kaç yaşında? | Çok..
    17. Derbi maçın ardından
    18. Tolgay Arslan: "O maçta ne dürüm yedim..
    19. Fatih Öztürk kimdir kaç yaşında? | Çok..
    20. Şenol Güneş: “Beraberlik de olsa bu..
    Bakliyat devine FETÖ soruşturması! Sahipleri hakkında dava açıldı
    Bakliyat devine FETÖ soruşturması! Sahipleri hakkında dava açıldı
    Türk profesörler üretti! Amerikalılar sıraya girdi
    Türk profesörler üretti! Amerikalılar sıraya girdi
    Yeni kurulacak parti 'çakma' çıktı!
    Yeni kurulacak parti 'çakma' çıktı!
    Herkes oturuyor zannediyordu! Gerçek şok etti
    Herkes oturuyor zannediyordu! Gerçek şok etti
    Gündemi sarsan sözler: Darbe hazırlığı yapılıyor
    Gündemi sarsan sözler: Darbe hazırlığı yapılıyor

    Günün Karikatürü

    26 Şubat 2019
    AK Parti'den flaş açıklama: Hükümet buna müdahale eder!
    AK Parti'den flaş açıklama: Hükümet buna müdahale eder!
    Kral Selman'dan Filistin'e ilişkin "1937 sınırları" çıkışı
    Kral Selman'dan Filistin'e ilişkin "1937 sınırları" çıkışı