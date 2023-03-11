Engin Ardıç, "Yiyip yememek size kalmış" deyip duyurdu! Eyvah ki ne eyvah! Resmen nutkunuz tutulacak

Sabah gazetesi yazarı Engin Ardıç, iktidarın seçimleri kaybetmesi halinde yaşanacakları bir bir sıraladı.

Tam bir "felaket senaryosu" çizen Ardıç, özetle şunları kaydetti:

"Eğer iktidar kaybederse yeni bir "fetret devri" geliyor...

Kimsenin kesin iktidar olamadığı, herkesin birbirini yediği bir dönem... Osmanlı'da on yıl sürmüştü, şimdi burada kimbilir kaç yıl sürer...

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Bundan Kürt "lobisinin" yararlanacağı ve sonunda bir çeşit "yarı bağımsızlık" koparacağı tahmin edilir.

Amerika'nın beklediği de bundan başka bir şey değildir.

Zayıf, "hizaya gelmiş" yeni bir Türkiye...

Komşularına boyun eğen, hele hele Rusya'ya hiç dillenmeyen bir ülke.

Bunun için, ABD bir yandan, AB bir yandan, var güçleriyle uğraşıyorlar.

Yerli hempaları elbette bunu "demokrasi, özgürlük" falan diye yutturacaklar.

Yiyip yememek size kalmıştır.

***

İktidar kaybederse, bütün FETÖ canavarları serbest kalacaklar.

Çok gürültü kopacak ama sonuç değişmeyecek.

Bütün Kürt bağımsızlık adamları da serbest kalacaklar.

Ve itip kakmaya, kaldıkları yerden devam etmeye koyulacaklar.

O iktidarı destekleyenlerin hallerine hem ağlarız hem güleriz. (...)"