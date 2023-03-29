Engin Ardıç çok fena gaz verdi: "Aslanım, yola devam"
Cumhurbaşkanlığı yarışından çekilmeyen Muharrem İnce'nin CHP'lileri çıldırttığını, çünkü herkesin İnce'nin "intikam" arzuladığını bildiğini belirten Sabah gazetesi yazarı Engin Ardıç, "Aslanım, yola devam" diyerek gaz verdi.
Cumhurbaşkanlığı yarışından çekilmeyen Muharrem İnce'nin CHP'lileri çıldırttığını, çünkü herkesin İnce'nin "intikam" arzuladığını bildiğini belirten Sabah gazetesi yazarı Engin Ardıç, "Aslanım, yola devam" diyerek gaz verdi.
Ardıç, şunları kaydetti:
"Muharrem İnce bir fenomen...
Öyle bir saldırdılar ki...
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İnce yüzde 5 falan alır. Belki daha da fazla alır.
Ve de ona gelen bütün oylar çöpe gider...
Ne olur? CHP'nin oyu bir o kadar düşer. Kaybederler.
Bu onları çıldırtıyor...
Çünkü İnce'nin asıl amacının "intikam" olduğunun farkındalar.
Kendisine önerilen bakanlığı elinin tersiyle itti.
"Türkiye'yi PKK ve FETÖ'ye muhtaç hale getiremeyiz" demiş...
Aslanım, yola devam..."