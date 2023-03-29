Engin Ardıç çok fena gaz verdi: "Aslanım, yola devam"

Cumhurbaşkanlığı yarışından çekilmeyen Muharrem İnce'nin CHP'lileri çıldırttığını, çünkü herkesin İnce'nin "intikam" arzuladığını bildiğini belirten Sabah gazetesi yazarı Engin Ardıç, "Aslanım, yola devam" diyerek gaz verdi.

Ardıç, şunları kaydetti:

"Muharrem İnce bir fenomen...

Öyle bir saldırdılar ki...

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İnce yüzde 5 falan alır. Belki daha da fazla alır.

Ve de ona gelen bütün oylar çöpe gider...

Ne olur? CHP'nin oyu bir o kadar düşer. Kaybederler.

Bu onları çıldırtıyor...

Çünkü İnce'nin asıl amacının "intikam" olduğunun farkındalar.

Kendisine önerilen bakanlığı elinin tersiyle itti.

"Türkiye'yi PKK ve FETÖ'ye muhtaç hale getiremeyiz" demiş...

Aslanım, yola devam..."