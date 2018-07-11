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Engin Altay'dan şaka gibi Kılıçdaroğlu yorumu

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Fatih Altaylı'nın programına konuk oldu. Altaylı bir seyirciden gelen "Delegeler deyip duruyorlar. Halka niye sormuyorlar?" sorusuna verdiği cevapla herkesi şaşırttı.

11 Temmuz 2018 Çarşamba 00:38
Engin Altay'dan şaka gibi Kılıçdaroğlu yorumu

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Habertürk TV'de Fatih Altaylı'nın programına konuk oldu

"HİÇ MERAK ETMESİN"

Altaylı'nın bir seyircinin "Allah'ınızı severseniz bir sorar mısınız, halk Muharrem İnce'yi genel başkan olarak istiyor, İstanbul'da küçük esnafım, herkesle konuşuyorum. Bir kişi de 'Kılıçdaroğlu kalsın' demiyor. Delegeler deyip duruyorlar. Halka niye sormuyorlar. Halkı niye takmıyorlar?" şeklindeki mesajını okuması üzerine Engin Altay"Kendisine saygılarımı sunuyorum, halk isterse olur, hiç merak etmesin" yanıtını verdi.

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2018 Çarşamba 00:38
  1. İstanbul
  2. Engin Altay
  3. CHP
  4. Muharrem İnce

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