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Siyaset Engin Altay, HDP-PKK ilişkisini görememiş! Gözün mü bozuk, akıl sağlığın mı be adam?
Siyaset

Engin Altay, HDP-PKK ilişkisini görememiş! Gözün mü bozuk, akıl sağlığın mı be adam?

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, katıldığı bir televizyon programında, “HDP’nin PKK ile ilişkisinin varlığını ben bilmiyorum, iddialar var ama ben bilmiyorum" ifadelerini kullanarak büyük bir skandala imza attı.

Yeniakit Publisher
2021-11-22 18:43:00 -
Engin Altay, HDP-PKK ilişkisini görememiş! Gözün mü bozuk, akıl sağlığın mı be adam?

Daha önce, "Başkan Apo’nun heykelini dikeceğiz", "HDP Öcalan’ın projesidir", "PKK’lı gençler onurumuzdur" gibi ifadelerle terör örgütüyle aralarındaki ilişkiyi tüm çıplaklığıyla itiraf eden HDP'lilerin imdadına yine ittifak ortağı CHP yetişti. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, katıldığı bir televizyon programında, “HDP’nin PKK ile ilişkisinin varlığını ben bilmiyorum, iddialar var ama ben bilmiyorum" ifadelerini kullanarak büyük bir skandala imza attı. Kandil'in ovadaki temsilcisi Selahattin Demirtaş’ın ve "Soros artığı" Osman Kavala’nın cezaevinde tutulmasını doğru bulmadıklarını da belirten Altay, "Açığız, cesuruz bu konularda" dedi. CHP'li vekilin PKK'nın uzantısı HDP'ye sahip çıkmasına vatandaşlar sosyal medyadan tepki gösterdi.

Bilindiği gibi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da daha önce YPG'nin terör örgütü değil, "vatanını kurtarmak için örgütlenmiş bir oluşum olduğunu" iddia etmişti. 

 

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