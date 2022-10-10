Engin Altan Düzyatan'ın yeni projesi belli oldu

Çöp Adam dizisi sezonun en merak edilen işlerinin başında geliyor. OGM Pictures’ın Star TV için çekeceği dizi çok yakında sete çıkıyor. Okuma provası da yapılan projeyi Melek Gençoğlu ile Su Ersöz yazıyor. Yağız Alp Akaydın’ın yönettiği dizinin 2 başrol oyuncusu belli olmuştu. Engin Altan Düzyatan ile Elçin Sangu OGM Pictures’la anlaşma yapmıştı.

Tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin başrol kadrosuna güzel ve başarılı bir oyuncu daha katıldı; Sedef Avcı… Hanımefendi kişiliği ve zarafetiyle de tanınan oyuncu “Çöp Adam”da Tamer’in (Engin Altan Düzyatan) eşi Berrin’i oynayacak.. Dizide yazılımcı olan Tamer aniden korkunç bir paranın sahibi olup ailesiyle yalıya taşınıyor. Dizi adını Tamer’in bileğindeki çöp adam dövmesinden alıyor.