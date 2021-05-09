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Medya Engin Altan Düzyatan'ın başrol oynayacağı Barbaroslar dizisinin ana kadın karakteri Şeyma Korkmaz oluyor
Medya

Engin Altan Düzyatan'ın başrol oynayacağı Barbaroslar dizisinin ana kadın karakteri Şeyma Korkmaz oluyor

Barbaros Hayrettin Paşa’nın hayatını anlatan Barbaroslar dizisinin oyuncu kadrosuna Şeyma Korkmaz katılıyor.

Yeniakit Publisher
2021-05-09 10:43:00 - 2021-05-09 11:08:11
Engin Altan Düzyatan'ın başrol oynayacağı Barbaroslar dizisinin ana kadın karakteri Şeyma Korkmaz oluyor

OSMANLI Devleti’nin ilk Kaptan-ı Deryası Barbaros Hayrettin Paşa’nın hayatının konu edildiği “Barbaroslar” dizisinin oyuncu kadrosu netleşmeye başladı.

Başrollerinde Engin Altan Düzyatan ve Ulaş Tuna Astepe’nin rol alacağı dizinin ana kadın karakteri için Şeyma Korkmaz’a teklif gittiği öğrenildi.

Oyuncuyla geçtiğimiz hafta toplantı gerçekleştiren yapım şirketinin Korkmaz’a sıcak baktığı ve kadın karakterin netleşmesinin ardından dizi ekibinin sete çıkacağı öğrenildi. “Barbaros” yeni sezonda izleyiciyle buluşacak.

Mısırlı yönetmen

Tv100'den Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre, Eylül sezonunda ekrana gelmesi planlanan dizinin aksiyon sahneleri için daha önce büyük ilgi gören “Hysteria” projesine de imza atan Mısırlı ödüllü yönetmen Adel Adeeb İstanbul'a geldi. Güney Afrika ve Bulgaristan'dan gelen aksiyon ekiplerinin de görev aldığı dizide "Black Sails", "Vikingler" ve "Homeland" gibi birçok fenomen projede yer alan Maher Maleh “Görüntü Yönetmeni”, Kerry Gregg “Stunt Koordinatörü”, Shaun Verth “Dublör Sanatçısı”, Traian Aleksandrov ise Milenov “Dövüş Koreografı” olarak çalışıyor.

"5 bin sayfa okuma yaptık"

“Barbaroslar” dizisinde Oruç Reis’e hayat veren Engin Altan Düzyatan, sette sorularımızı yanıtladı ve role nasıl hazırlandığını anlattı:

“Dönemle ilgili birçok farklı bilgi okudum. Oruç Reis’le, yani Barbaros Hayrettin’le ilgili ve o dönemle ilgili okunabilecek çok fazla kaynak var. O yüzden birçok kaynak okuduk. Yaklaşık 4 bin - 5 bin sayfa okuma yapmışızdır. Bunun dışında sadece okumakla bitmiyor. Sonuçta fiziğimizi de hazırlamamız gerekti. Yaklaşık 10 aydır çok ağır spor yapıyorum. Bütün ekip arkadaşlarımız da öyle... Deniz üstünde sürekli idmanlı olmamız lazım. Ama tabii bu iş o kadar etkileyici ki, kendi içinde... Görmediğimiz, şahit olmadığımız bir dönem ve gerçekten çok büyük bir prodüksiyon... İşin deniz tarafına dair hiç görmediğimiz bir tarafını da göreceğiz. Bizim daha önceden çekilmiş bu tarzda büyük bir işimiz yok aslında... Bu ilk işimiz... Çok bilinmezlerle dolu bir yolculuğa çıktık ama çok güzel ekipler kuruldu. Gerçekten çok çok iyi gidiyor. İşinin ehli birçok insanda anlaşıldı ve insanlarla başladık bu yüzden çok keyifliyiz”

Şeyma Korkmaz kimdir, nerelidir? Şeyma Korkmaz hangi dizilerde oynadı? Barbaroslar dizi oyuncuları
Şeyma Korkmaz kimdir, nerelidir? Şeyma Korkmaz hangi dizilerde oynadı? Barbaroslar dizi oyuncuları

Biyografi

Şeyma Korkmaz kimdir, nerelidir? Şeyma Korkmaz hangi dizilerde oynadı? Barbaroslar dizi oyuncuları

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