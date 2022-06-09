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Medya Engin Altan Düzyatan'dan ters köşe! O diziye geçiyor
Medya

Engin Altan Düzyatan'dan ters köşe! O diziye geçiyor

Diriliş Ertuğrul dizisinde oynadığı Ertuğrul Gazi rolüyle milyonlarca hayranı olan oyuncu Engin Altan Düzyatan'ın Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinden ayrılmasının ardından ATV ekranlarında yayınlanan Destan dizisine geçeceği iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2022-06-09 12:27:00 -
Engin Altan Düzyatan'dan ters köşe! O diziye geçiyor

Bu sezon Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinde Oruç Reis karakterine hayat veren Engin Altan Düzyatan sezon finali öncesi diziye veda eden isim olmuştu. Ünlü oyuncunun vedası sonrası hangi projede yer alacağı hayranları tarafından merak ediliyordu. Özellikle son günlerde kulislerde Engin Altan Düzyatan'ın Bozdağ Yapım imzalı Destan dizisinde Edip Tepeli'nin ayrılığının ardından Batuga'nın yerine gelecek karakteri canlandıracağı konuşuluyordu. Bu iddialar dizinin sıkı takipçilerini heyecanlandırdı.

Destan'a mı geçecek?

Kulislerde Engin Altan Düzyatan'ın Bozdağ Yapım imzalı Destan dizisine geleceği iddia edildi. Edip Tepeli'nin ayrılığının ardından Batuga'nın yerine gelecek karakteri canlandıracağı konuşuluyor.

Ancak bu iddialar için iki taraftan da resmi bir açıklama yapılmadığını da ifade edelim.

Rehber dizisiyle anlaşmıştı

Öte yandan ünlü oyuncunun Gold Film'in yapımcılığını üstleneceği Rehber dizisiyle el sıkıştığı konuşuluyordu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Rehber dizisi şimdilik rafa kaldırıldı.
Ertuğrul Gazi'den sonra Oruç Reis karakteriyle Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nda isminden söz ettiren Engin Altan Düzyatan diziye geçen ay veda etmişti.

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AHMET

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