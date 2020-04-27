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Medya

Engin Altan Düzyatan'a 'Kuruluş Osman' baskısı!

Diriliş Ertuğrul'un oyuncusu Engin Altan Düzyatan'ın Instagram hesabından yaptığı son paylaşımı, Kuruluş Osman severleri yorum yağmuruna tuttu.

2020-04-27 17:29:00 - 2020-04-27 17:33:13
Engin Altan Düzyatan'a 'Kuruluş Osman' baskısı!

Diriliş Ertuğrul dizisinde beş sezon boyunca Ertuğrul Bey karakterine hayat veren, son olarak da Kurşun dizisiyle erken final şoku yaşayan Engin Altan Düzyatan, şimdilerde ekranlardan uzak duruyor. Kuruluş Osman dizisine transfer olacağı iddiaları ise sosyal medyada dolaşmaya devam ediyor. Son olarak Instagram hesabından bir paylaşım yapan Düzyatan, yine takipçilerini heyecanlandırdı.

Yorum yağdı

Engin Altan Düzyatan'ın paylaşımını görenler, "Artık Kuruluş Osman'a gel", "Umarım sakalları beklediğimiz şey için uzatıyorsunuzdur" şeklinde yorumlarda bulundu.

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