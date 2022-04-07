Engin Altan Düzyatan son aldığı kararla şok etti: Bir süreliğine...
Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde rol alan Engin Alatan Düzyatan, oyunculuğa bir süre ara verebileceğini söyledi.
NFT platformu işine giren oyuncu Engin Altan Düzyatan, önceki gün Ulus'ta bir mekan çıkışı görüntülendi. Düzyatan, 'Oyunculuğu bırakacak' yönündeki iddialara yanıt verdi.
Birand Tunca ve Umut Tanyolu ile sinema ve dizi projelerine finansman sağlayacak NFT platformu işine giren Engin Altan Düzyatan, 'oyunculuğu bırakacak' yönündeki iddialara yanıt verdi.
Düzyatan, "Oyunculuğu bırakmam söz konusu olamaz. Ara verdiğimi söyleyebilirim. Yapımcılığa ağırlık verdim" dedi.