Engelsiz ulaşım aracı hizmette

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç’ın talimatıyla engelsiz ulaşım aracı hizmet vermeye başladı.

Adıyaman Belediyesi tarafından hizmete konulan engelsiz ulaşım aracı, hastaneye gitmek zorunda olan engelli bireyleri evinden alıp hastaneye götürecek ve tedavisi tamamlandıktan sonra da yeniden evine bırakacak.

Engelsiz ulaşım aracıyla ilgili bilgi veren Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, “Her zaman söylediğimiz gibi her insan bir engelli adayıdır. Bizler yerel yönetim olarak, Adıyaman Belediyesi olarak bu insanlarımızın daha rahat yaşamaları için böyle engelsiz ulaşım aracı faaliyete geçiriyoruz. Özellikle fiziksel engeli olan vatandaşlarımızı daha çok hastaneye getirme ve hastaneden tekrardan eve götürme noktasında hem aileleri rahatlatmak hem de engelli vatandaşlarımızı yaşamlarını kolaylaştırmak için böyle bir hizmete başvurduk ve bu araç ücretsiz olacak” dedi.

Daha sonra konuşan Adıyaman Anadolu Engelliler Derneği Genel Başkanı Abidin Harputluoğlu ise “Öncelikle başkanımıza teşekkür ediyoruz. Engelli vatandaşlarımızın rahat bir şekilde ulaşımını sağlaması evlerinden alınıp hastaneye ya da farklı bir yere bırakılması hususunda böyle bir kolaylık sağlandı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Bedensel engelli Yunus Karakuş ise "Belediyemizin engelliler için yapmış olduğu bu araç oldukça mükemmel bir şey. Ben inanıyorum ki bizlerin 3-4 kat büyüklüğünde olan bir çok belediyeler de böyle bir araç yoktur. Çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.