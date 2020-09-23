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Aktüel Engelsiz Filmler Festivali'nde yarışacak filmleri açıklandı
Aktüel

Engelsiz Filmler Festivali'nde yarışacak filmleri açıklandı

Festivalde bu yıl Ruken Tekeş'in "Aether"i, Orçun Behram'ın "Bina" filmi, Emin Alper'in "Kız Kardeşler", filmi Kıvanç Sezer'in " Küçük Şeyler" filmi ve Deniz Tortum'un "Maddenin Halleri" belgeseli yarışacak

Yeniakit Publisher
2020-09-23 14:47:13 -
Engelsiz Filmler Festivali'nde yarışacak filmleri açıklandı

İSTANBUL (AA) - "Normali Ararken" teması ile bu yıl 12-18 Ekim'de çevrim içi olarak izleyiciyle buluşacak olan Engelsiz Filmler Festivali'nin "Engelsiz Yarışma" filmleri açıklandı.

Puruli Kültür Sanat tarafından düzenlenen festivalde, Ruken Tekeş'in "Aether", Orçun Behram'ın "Bina", Emin Alper'in "Kız Kardeşler", Kıvanç Sezer'in "Küçük Şeyler" filmleriyle Deniz Tortum'un "Maddenin Halleri" belgeseli yarışacak.

Yapımcı Gökçe Işıl Tuna, oyuncu İpek Türktan Kaynak ve sinema yazarı Kaan Karsan'ın yer aldığı jürinin belirleyeceği En İyi Film, En İyi Yönetmen ve En İyi Senaryo ödülleriyle sinemaseverlerin internet üzerinden verecekleri oylarla belirlenecek Seyirci Özel Ödülü, 18 Ekim'de açıklanacak.Ödül töreni, çevrim içi olarak yayımlanacak.

Engelsiz Yarışma seçkisinde bulunan filmler, bu sene de göremeyenler için sesli betimleme, duyamayanlar için ayrıntılı altyazı seçenekleriyle izleyiciye sunulacak.

Filmler, festivalin web sitesinden ve sosyal medya hesaplarından açıklanan gün ve saatlerde ücretsiz izlenebilecek.

Engelsiz Filmler Festivali, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Avrupa Birliği Delegasyonu, AB Sivil Düşün Programı, Sabancı Vakfı ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin destekleri ile gerçekleştiriliyor.



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