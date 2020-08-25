  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Engelsiz Filmler Festivali'nde çocuklar için 6 animasyon film
Aktüel

Engelsiz Filmler Festivali'nde çocuklar için 6 animasyon film

Festival, 12-18 Ekim'de çevrim içi olarak ücretsiz düzenlenecek

Yeniakit Publisher
2020-08-25 13:16:05 -
Engelsiz Filmler Festivali'nde çocuklar için 6 animasyon film

İSTANBUL (AA) - 8. Engelsiz Filmler Festivali kapsamında, 12-18 Ekim'de animasyon filmlerin yer aldığı özel bir seçki çocuk seyircilerle buluşacak.

"Normali Ararken" temasıyla Türkiye'deki sinemaseverlerle çevrim içi olarak 12-18 Ekim tarihleri arasında buluşmaya hazırlanan festivalin programında "Çocuklar İçin" seçkisi altında 6 animasyon film yer alacak.

Film gösterimleri, orijinal ses seçeneğiyle birlikte göremeyenler için sesli betimleme, duyamayanlar için ayrıntılı altyazı seçenekleri ile izlenebilecek.

Festivalin "Çocuklar İçin" seçkisinde bu yıl yönetmen Antje Heyn’in "Kedi Gölü Şehri", Jean-Claude Rozec’in "Kurbağa Yavrusu", Carol Freeman’ın "Kuş ve Balina", Lena von Döhren’in "Minik Kuş ve Arılar", Oana Lacroix’ın "Renkli Kanatlar" ve Joanna Polak’ın "Yün Dünyası" filmleri, minik sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.

Öte yandan, geleceğin sinemaseverlerini animasyon sanatıyla buluşturan Canlandırma Atölyesi de çevrim içi gerçekleştirilecek. Canlandırma sanatçısı Işık Dikmen tarafından düzenlenecek atölyede, katılımcılar tamamen hayal dünyalarını ortaya çıkararak, yarattıkları karakterler ve öykülerle canlandırma sanatı ile kendilerini ifade edecek.

Engelsiz Filmler Festivali her sene olduğu gibi bu sene de tüm gösterimlerini ve yan etkinliklerini ücretsiz şekilde seyircilere sunacak.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yaşlı kadını gasp ettiler! 'Bari kimliği verin' dedi ama...
Gündem

Yaşlı kadını gasp ettiler! 'Bari kimliği verin' dedi ama...

Bursa'da ıssız bir sokakta yürüyen yaşlı kadının çantası hırsızlar tarafından çalındı. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı...
Türkiye resti çekti: Gerilim artar
Gündem

Türkiye resti çekti: Gerilim artar

Yunanistan'ın Oruç Reis Gemisi'nin araştırma yaptığı bölgede tatbikat yapacağını açıklamasına Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan sert tepk..
Yunanistan teklif yaptı! Savaş jetleri alıyorlar
Dünya

Yunanistan teklif yaptı! Savaş jetleri alıyorlar

Doğu Akdeniz'de provokasyonlara imza atarak tansiyonu yükselten Yunanistan yeni bir hamle yapmaya hazırlanıyor.
Satılık 2015 model Peugeot 308
Satılık 2015 model Peugeot 308

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı