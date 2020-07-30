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Engelliye yardımın videosu yürekleri ısıttı

Muğla'da bir kişinin akülü aracıyla kumsalda ilerleyemeyen engelliye yardım ettiği görüntülerin yer aldığı video, sosyal medyada ilgi gördü

Yeniakit Publisher
2020-07-30 11:23:02 -
Engelliye yardımın videosu yürekleri ısıttı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir kişinin akülü aracıyla kumsalda ilerleyemeyen engelliye yardım ettiği görüntülerin yer aldığı video, sosyal medyada beğeni topladı.

Turgutreis Günbatımı Plajı'na güneşlenmek için gelen engelli bir kişi, denize ve şezlonglara daha yakın olmak için tekerlekli sandalyesiyle kumsala gitmek istedi.

Bir kişi, akülü sandalyesiyle kumda ilerleyemeyen engelliye yardım etti. Her ilerlediğinde tekerleklerin altına karton yerleştiren kişi, engellinin, sahile ulaşmasını sağladı.

Yaşananların bir kısmı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan video, ilgi gördü.

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