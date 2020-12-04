Engelliye de süresiz nafaka zulmü!

Resul Ekrem Şahan Ankara

3 Aralık Dünya Engelliler günü sosyal medya kutlamaları ile geride kalırken, süresiz nafaka adaletsizliğinden etkilenen bazı engelliler Engelliler Günü’ne gözaltında girdi. Geçimini sağlaması için devletten ‘engelli maaşı’ alan Alişan Altuntaş iki gün önce eski eşine nafaka ödeme yükümlülüğünü yerine getirememek suçundan cezaevine gönderilmek üzere gözaltına alındı. Süresiz nafaka zülmünün reva görüldüğü bir başka engelli olan yüzde 100 görme engelli Abdullah Aksoy da hem görememenin zorluğu, hem maddi imkansızlık hem de 10 yıldır süresiz nafaka ile boğuşuyor.

Binlerce örnek var

Dünya Engelliler Günü’nde engellilerin yaşadığı nafaka zülmünü Akit’e anlatan Süresiz Nafaka Mağdurları Platformu Kurucusu İlhan Ergincan, engellilerin mağduriyetleri hakkında önemli örnekler gösterdi. Ergincan, “Dün 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde vekillerimiz, bakanlarımız, yetkililer sosyal medya hesaplarından engelli vatandaşlarımızı bir günlüğüne hatırlayıp çeşitli paylaşımlar yaptı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk da ‘Engelli vatandaşlarımızı hayatın her alanında daha aktif bir şekilde görmenin mutluluğunu yaşıyoruz’ dedi. Ancak sayın bakan ve vekiller, iki gün önce engelli Alişan Altuntaş’ın nafaka borcunu ödeyemediği için cezaevine sevk edilmek üzere gözaltına alınmasına, süresiz nafaka kanununun çıkmasını engelleyerek sessiz kalmışlardır. Geçimini sağlaması için verilen ‘engelli’ maaşını eski eşine gönderemeyen Altuntaş şu anda hapisle karşı karşıyadır” dedi.

Paylaşım yapmaktan daha önemli adımlar atılmalı

Binlerce engellinin bu zulümle yüz yüze bırakıldığını belirten Ergincan, “Yüzde yüz görme engelli Abdullah Aksoy da, hem görememenin yaşattığı zorluklar ile hem maddi zorluklarla hem de 10 yıldır süresiz nafaka zulmü ile mücadelede bir başına bırakılmıştır. Nafaka borçları yüzünden sürekli tazyik hapsi ile karşı karşıya kalan ve beyin kanaması sonucu yoğun bakımda yatan bir başka engellimizin değerli eşi, kocası komadan çıkarsa bir de nafaka hapsine maruz kalmasın diye gece gündüz çalışıp nafaka borcunu ödemiştir. Bu örnekler, süresiz nafaka mağduru binlerce engelliden sadece bir kaçıdır. Bakanlarımızın, vekillerimizin ve diğer yetkililerimizin, engellilerin bu mağduriyetlerinin giderilmesi için sosyal medya paylaşımlarından daha önemli şeyler yapması gerekmektedir. Süresiz nafaka kanununun tüm mağduriyetleri giderecek şekilde çıkarılması bu adımlardan biridir” ifadelerini kullandı.