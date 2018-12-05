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Engellilerin yüzünü Sancaktepe güldürdü

Sancaktepe Belediyesi, Belediye Başkanı İsmail Erdem, AK Parti İstanbul Milletvekili Eyüp Özsoy, AK Parti İstanbul eski milletvekili Gürsoy Erol İstanbul Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Cemil Boz’un da katılımıyla Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında Samandıra Kültür Merkezi’nde bir dizi etkinlik gerçekleştirdi.

05 Aralık 2018 Çarşamba 09:25
Engellilerin yüzünü Sancaktepe güldürdü

Rıfat Bilgin  İstanbul

Sancaktepe Belediyesi, Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında Samandıra Kültür Merkezi’nde bir dizi etkinlik gerçekleştirdi. Etkinliğe Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem, AK Parti İstanbul Milletvekili Eyüp Özsoy, AK Parti İstanbul eski milletvekili Gürsoy Erol,İstanbul Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Cemil Boz’un yanı sıra vatandaşlar katıldı. Programın açılışında konuşan Başkan Erdem, “Azmin ve inancın önünde hiçbir engelin kalmadığına hep beraber şahitlik yapıyoruz. Hayat bir mücadeledir. Mücadele eden kazanır. Mücadeleden kaçan, korkak olanlar, iradesi zayıf olanlar, birazda tembel ve miskin olanlar kaybedenlerden oluyor. Mücadele edenler her zaman bir mesafe kaydediyor. Az önce izlediğim görüntüde yer alan sporcularımız bunun en iyi örneği’’ ifadelerini kullandı. Program öncesinde Engelli Dinlenme Evi kursiyerlerin hazırladığı el emeği ürünleri sergisi ise katılımcıların yoğun ilgisine neden oldu.

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 09:25
  1. Sancaktepe Belediyesi
  2. Dünya Engelliler Günü
  3. Samandıra Kültür Merkezi
  4. Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem
  5. AK Parti İstanbul Milletvekili Eyüp Özsoy
  6. AK Parti İstanbul eski milletvekili Gürsoy Erol
  7. İstanbul Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Cemil Boz
  8. Engelli Dinlenme Evi

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