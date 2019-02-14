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Engelliler yaş beklemeden emekli olabilir

Murat Özdamar ve Muhammet Resuloğlu, engelli emekliliğine ilişkin gazetemize yöneltilen soruyu cevapladı.

14 Şubat 2019 Perşembe 12:04
Engelliler yaş beklemeden emekli olabilir

Soru: Eşim 8.5.1979 doğumludur. 2016 yılında mide kanserine yakalandı ve ameliyatla midesi tamamen alındı. Kemoterapi gördü ve yaklaşık 18 aylık malulen emekli aylığı aldıktan sonra maaşı kesildi. Ancak midesi yok ve ağır kemoterapi tedavisi gördüğü için çalışamıyor. Biz de isteğe bağlı sigorta primi ödüyoruz. Maaş kesilmesinin sebebini sorduğumuzda maluliyetinin yüzde 60’ın altında kaldığı söylendi. Eşim için organ eksikliği nedeni ile malulen değil de engelli emekliliği talep edebilir miyiz. Kendisinin ilk sigortalılığı 15.12.1999 tarihii primi 3505 gün ve 2006 yılında bir doğumu var.

Ali E.

Cevap: Engelliler için malulen emeklilik hakkı olduğu gibi yaşa tabi olmadan emekli olma hakları da var. Bu nedenle yeterli prim günü bulunanlar için malulen değilse engelli emeklisi olmak daha avantajlı. Eşinizin engelli emekliliği için sigortalılık süre sorunu bulunmuyor. Eğer son yedi yıl priminin fazlası SSK statüsünde ise SSK’lı işe girip vergi indirim belgesi alması sonrası engelli emeklisi olma hakkı doğar. Verilen vergi indirim belgesi üçüncü derece ise 575 gün doğum borçlanmasıyla, ikinci derece ise 335 gün doğum borçlanmasıyla emekli olabilir. Son yedi yıl primin fazlası Bağ-Kur statüsünde ise 720 gün borçlanmaya ilave 95 gün de isteğe bağlı prim öderse SGK’ya engelli emekliliği için sevk hakkı doğar. Engellilik derecesi yüzde 50 ve üzeri çıkarsa engelli maaşı bağlanır.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 12:04
  1. mide kanseri
  2. Kemoterapi
  3. malulen emekli aylığı
  4. malulen emekli
  5. kemoterapi tedavisi
  6. sigorta primi
  7. Maaş kesilmesi
  8. maluliyet
  9. organ eksikliği
  10. engelli emekliliği
  11. Engelliler için malulen emeklilik
  12. emekli olma hakları
  13. yeterli prim günü
  14. engelli emeklisi
  15. sigortalılık süre sorunu
  16. SSK
  17. SSK’lı
  18. vergi indirim belgesi
  19. Bağ-Kur
  20. SGK
  21. Engellilik derecesi
  22. engelli maaşı

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