Engelliler sanatla para kazanıyor

Pamukkale Belediyesi’nin engelli vatandaşlara yönelik projelerinden olan ve Halk Eğitim Merkezi ile ortaklaşa düzenlenen El Sanatları Kursunda çalışmalar devam ediyor. Engelli vatandaşlar, kurslarda ortaya çıkardıkları eserleri satarak gelir elde edebiliyorlar.

Denizli Pamukkale Belediyesi’nin bedensel ve işitme engelli vatandaşlara yönelik Halk Eğitim Merkezi ile ortaklaşa açtığı ‘El Sanatları Kursu’nda çalışmalar sürüyor. Pamukkale Belediyesi’nin Atatürk Caddesi’ndeki ek hizmet binasında açılan kursa katılan kursiyerler, dekoratif şişe, ahşap boyama, çini tabak boyama, seramik, polyester boyama, keçe yapımı, takı tasarım, kokulu taş gibi ürünlerin yapımını öğreniyorlar. Kurslarda ortaya çıkan ürünler sergilerde görücüye çıkarken elde edilen gelir engellilere kalıyor.

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, bu özel kursun engelliler için önemini bildiklerini belirterek, “Engelli vatandaşlarımıza yönelik olarak açılan bu kursta ortaya çıkan eserler gerçekten çok güzel. Bu da gösteriyor ki işitme ya da bedensel engelli olmak başarılı olmaya engel değil. Biz Pamukkale Belediyesi olarak her zaman engelli vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Kursa katılan kursiyerler, Başkan Örki’ye yapılan eserlerden bazılarını hediye ettiler.