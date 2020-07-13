Engelliler bayram ikramiyesi alacak mı? | Engellilere Kurban Bayramı ikramiyesi ödenecek mi?
Engelli maaşı alana bayram ikramiyesi var mı? Kurban bayramına kısa bir süre kaldı. Kurban bayramında emeklilere, şehit yakınlarına, gazilere, vazife malullüğü alan er ve erbaşlara ikramiye yatırılıyor. Bayram öncesi ödemeler başlamadan engelli maaşı alan kişiler internette “Engelli maaşı alanlara bayram ikramiyesi yatıyor mu?” , “Engelli maaşı alanlar ne zaman bayram ikramiyesi alacak?” , “Engellilere bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?” , “Kimler bayram ikramiyesi alıyor 2020” sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte, detaylar.
Her yıl milyonlarca kişiye ramazan ve kurban bayramlarında 1000’er lira ikramiye ödeniyor. Emekli vatandaşların sabırsızlıkla beklediği ikramiyeyi engelli vatandaşların alıp almadığı da merak konusu. Peki, engelli vatandaşlara bayram ikramiyesi veriliyor mu?
Engelliler bayram ikramiyesi alacak mı? | Engellilere Kurban Bayramı ikramiyesi ödenecek mi?
Engelli maaşı alan bireyler ve yakınları engelli maaşı alanlara bayram ikramiyesi yatıp yatmayacağını araştırıyor. Engelli maaşı alan vatandaşlara ramazan ve kurban bayramlarında ikramiye yatmıyor.
Kimler bayram ikramiyesi alır 2020
SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri
Şehit yakınları ve gaziler
Ölüm aylığı alanlar
Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar,
Geçici köy korucuları
Şeref aylığı alanlar
Şampiyon sporcular,
Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri,
Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri bayram ikramiyesinden faydalanabilecekler.