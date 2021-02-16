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Eğitim Engelli öğretmen tercih başvuru sonuçları son dakika!
Eğitim

Engelli öğretmen tercih başvuru sonuçları son dakika!

MEB engelli öğretmen tercih sonuçları son dakika. 2021 engelli öğretmen başvuru tercih sonuçları, 2018-2020 yılı EKPSS sınavına giren ve 1-5 Şubat tarihleri arasında Milli Eğitim Bakanlığı 500 engelli öğretmen ataması için başvuruda bulunan adaylar tarafından merak ediliyor. MEB öğretmen atama takvimine göre, 16 Şubat’ta engelli öğretmen atama sonuçları açıklanacak. Peki engelli öğretmen atama sonuçları açıklandı mı? MEB 2021 engelli öğretmen tercih sonuçları sorgulama araştırılıyor.

Yeniakit Publisher
2021-02-16 11:08:00 -
Engelli öğretmen tercih başvuru sonuçları son dakika!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesinde görevlendirilmek üzere fen bilimleri, biyoloji, adalet, Arapça, bilişim teknolojileri, elektrik-elektronik, ilköğretim matematik, İngilizce başta olmak üzere toplamda 500 engelli öğretmen ataması yapılacak. Engelli öğretmen atama sonuçları için bekleyiş sona erdi. MEB tarafından gerçekleştirilen atama takviminde sonuçların bugün açıklanacağı duyurulmuştu. 2018 ile 2020 EKPSS tercihlerine göre 500 engelli öğretmen atama sonuçları adaylar tarafından merak ediliyor. 2018-2020 yıllarındaki Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na katılanlar arasından yapılacak 500 engelli öğretmen ataması için ön başvurular 1-5 Şubat'ta gerçekleştirildi. Engelli öğretmen ataması yapılacak alan ve kontenjan sayıları, tercih başvurularının ilk günü olan 11 Şubat'ta "personel.meb.gov.tr" adresinde yayınlandı.

Engelli öğretmen atama tercih sonuçları

Adaylar, ön başvuruda bulundukları alanda kontenjan verilmesi halinde tercih başvurularını "personel.meb.gov.tr" adresinde yer alan Elektronik Tercih Başvuru Formunu doldurmak suretiyle 15 Şubat’ta tamalandı. MEB engelli öğretmen atama sonuçlarını 16 Şubat'ta açıklanacağını duyurdu.

Engelli öğretmen atama sonuçları için tıklayın.


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