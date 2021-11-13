  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu! Koronavirüs haritasında çok önemli gelişme

Çaycıyken emlak zengini olan CHP'li Gürsel Tekin: Hayatımın her anında haram para kazandım

Tarihte bugün: 13 Kasım 1918 Osmanlı Devleti'nin Başkenti İstanbul’un İşgal Olunması

13.11.2021 Günün Âyet ve Hadisi

Rusya ile görüştüklerini duyuran Biden: Büyük endişe duyuyorum!

ABD'den İsrail'i rezil rüsva eden karar!

Türkiye'de olsa solcular 'ülke batıyor' çığırtkanlığı yapardı! Oyuncu, eğitim için gittiği Almanya'da garsonluk yapıyor

İntihar eden hamile kadının 3 yaşındaki çocuğundan dehşete düşüren sözler: Babam salıncağımın ipini kesip...

Dursun Çiçek'i terleten Lütfü Türkkan sorusu!

Toygun Atilla Hürriyet'ten istifa etti! 'Sen ne dayanmışsın be abi'
Eğitim Engelli öğretmen atama kontenjan ve sayılar açıklandı mı?
Eğitim

Engelli öğretmen atama kontenjan ve sayılar açıklandı mı?

Engelli öğretmen ataması kontenjanlar ne zaman açıklanacak? Milli Eğitim Bakanlığı, 750 engelli öğretmen alımı yapacak. En başvurular 8-12 Kasım tarihleri arasında tamamlandı. Başvuru yapanlar ise engelli öğretmen ataması kontenjanlarını araştırmaya başladı. Peki, engelli öğretmen atama kontenjanları ne zaman belli olacak?

Yeniakit Publisher
2021-11-13 13:07:00 -
Engelli öğretmen atama kontenjan ve sayılar açıklandı mı?

Merak beklenen 750 engelli öğretmen atamasına ilişkin süreç başladı. Ön başvuruda bulunanlar ise kontenjanların ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. Peki, engelli öğretmen ataması boş kontenjanlar neler?

Engelli öğretmen atama kontenjan ve sayılar açıklandı mı?

Milli Eğitim Bakanlığının açıklamasına göre, 2018 ve 2020'de düzenlenen Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına (EKPSS-Lisans Düzeyi) katılan adaylar arasından puan üstünlüğüne göre atama yapılacak.

Başvurular, "ön başvuru" ve "tercih başvurusu" olmak üzere iki aşamalı yapılacak. Ön başvurular 8-12 Kasım'da tamamlandı.

Adaylar, ön başvuruda bulundukları alanda kontenjan verilmesi halinde "personel.meb.gov.tr" adresinde yer alan Elektronik Tercih Başvuru Formu'nu doldurarak tercih başvurularını yapacak.

Tercih başvuruları, 22-26 Kasım tarihlerinde yapılacak. Atama yapılacak alan ve kontenjan sayıları, tercih başvurularının ilk günü olan 22 Kasım'da "personel.meb.gov.tr" adresinde yayımlanacak.

Yapılan duyuruda “Adayların tercihine açılacak alanlar ve il bazlı kontenjan sayıları, ülke geneli alanlar itibarıyla öğretmen ihtiyacı ve illerin alanlar bazındaki boş norm sayıları ve öğretmen ihtiyacı göz önünde bulundurularak Bakanlıkça belirlenecektir. 2. Atama yapılacak alan ve kontenjan sayıları, tercih başvurularının ilk günü olan 22 Kasım 2021 tarihinde personel.meb.gov.tr adresinde yayımlanacaktır” ifadeleri yer aldı.

Atamalar, 3 Aralık'ta gerçekleştirilecek.

İBB burs sonuçları 2021 | Genç üniversiteli İBB burs sonucu sorgula
İBB burs sonuçları 2021 | Genç üniversiteli İBB burs sonucu sorgula

Eğitim

İBB burs sonuçları 2021 | Genç üniversiteli İBB burs sonucu sorgula

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Haydi bunu da yap görelim! Uğur Dündar nihayet kedi olalı bir fare yakaladı
Gündem

Haydi bunu da yap görelim! Uğur Dündar nihayet kedi olalı bir fare yakaladı

Sosyal medya hesabından yayınladığı mesajında, haram olan kumarı kötüleyen Sözcü yazarı Uğur Dündar nihayet kedi olalı bir fare yakaladı. Dü..
Karamollaoğlu 'Erdoğan ittifak teklif etti' deyip kararını duyurdu
Gündem

Karamollaoğlu 'Erdoğan ittifak teklif etti' deyip kararını duyurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşen Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Erdoğan'ın kendisine ittifak teklifinde bulu..
Uzman isimden 'altın' uyarısı: Bu son fırsat
Ekonomi

Uzman isimden 'altın' uyarısı: Bu son fırsat

Gram altın fiyatındaki tarihi rekoru değerlendiren Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "Altın fiyatlarındaki yükseliş sürecek mi?" ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay