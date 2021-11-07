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Eğitim Engelli öğretmen atama başvuruları ne zaman? Engelli öğretmen ataması başvuru ekranı
Eğitim

Engelli öğretmen atama başvuruları ne zaman? Engelli öğretmen ataması başvuru ekranı

750 engelli öğretmen atama başvuru tarihi | Milli Eğitim Bakanlığı 750 engelli öğretmen alımı yapacak. Adaylar başvuruların ne zaman nasıl yapılacağını başvuru şartlarını merak ediyor. Peki, engelli öğretmen başvuruları ne zaman yapılacak? Engelli öğretmen ataması 2021

Yeniakit Publisher
2021-11-07 16:22:00 -
Engelli öğretmen atama başvuruları ne zaman? Engelli öğretmen ataması başvuru ekranı

Merakla beklenen 750 engelli öğretmen atamasına ilişkin detaylar belli oldu. Peki, engelli öğretmen ataması başvuru tarihleri belli oldu mu?

Engelli öğretmen atama başvuruları ne zaman? Engelli öğretmen ataması başvuru ekranı

Milli Eğitim Bakanlığının açıklamasına göre, 2018 ve 2020'de düzenlenen Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına (EKPSS-Lisans Düzeyi) katılan adaylar arasından puan üstünlüğüne göre atama yapılacak.

Başvurular, "ön başvuru" ve "tercih başvurusu" olmak üzere iki aşamalı yapılacak. Ön başvurular 8-12 Kasım'da alınacak.

Adaylar, ön başvuruda bulundukları alanda kontenjan verilmesi halinde "personel.meb.gov.tr" adresinde yer alan Elektronik Tercih Başvuru Formu'nu doldurarak tercih başvurularını yapacak.

Tercih başvuruları, 22-26 Kasım tarihlerinde yapılacak. Atama yapılacak alan ve kontenjan sayıları, tercih başvurularının ilk günü olan 22 Kasım'da "personel.meb.gov.tr" adresinde yayımlanacak.

Atamalar, 3 Aralık'ta gerçekleştirilecek.

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