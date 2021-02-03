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Ekonomi Engelli öğretmen alımı başvurusu ne zaman sona erecek?
Ekonomi

Engelli öğretmen alımı başvurusu ne zaman sona erecek?

Engelli öğretmen alımları ne zaman? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesinde görevlendirilmek üzere 2018 ve 2020 yıllarında yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavından (EKPSSLisans sınavında) 50 ve daha üzeri puan almış olanların başvuruda bulunacağı engelli öğretmen alımları için başvurular 1 Şubat’ta başladı. Peki engelli öğretmen alımı başvurusu ne zaman sona erecek? Engelli öğretmen alımı başvurusu şartları neler?

Yeniakit Publisher
2021-02-03 14:21:00 - 2021-02-03 14:22:26
Engelli öğretmen alımı başvurusu ne zaman sona erecek?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) engelli öğretmen ataması ilanını yayımladı. 500 engelli öğretmenin atanacağı MEB engelli öğretmen alımı başvurusu 1-5 Şubat 2021 tarihleri arasında yapılacak. Başvuru süreci ön başvuru ve tercih başvurusu olmak üzere iki aşamalı olacak şekilde gerçekleştirilecek. Ön başvuru yapmayan adaylar tercih başvurusunda bulunamayacak.

Engelli öğretmen alımı başvurusu şartları neler?

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak,

2. Türk vatandaşı olmak, (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşıolma şartı aranmayacaktır.)

3. 2018 ve 2020 yıllarında yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavından (EKPSSLisans Düzeyi) 50 ve daha üzeri puan almış olmak,

4. Lisans mezuniyetinin, öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararına uygun olmak,

5. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca, yükseköğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,

6. Pedagojik formasyon eğitimi sertifikası ile başvuru yapacak olanlar bakımından 1 Ocak 2021 tarihinden önce pedagojik formasyon eğitimi programını tamamlamış olmak. (Not: İmam- Hatip Lisesi Meslek Dersleri alanına kaynak programlardan mezun olanlar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenen pedagojik formasyon eğitimini kapsayan öğretmenlik meslek bilgisi derslerinin tamamını lisans eğitimi esnasında aldığını belgelendirmeleri halinde, İmam- Hatip Lisesi Meslek Dersleri ile Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi alanına atanmak üzere yapacakları ön başvurularda, kendilerinden ayrıca pedagojik formasyon yerine geçen herhangi bir belge istenmeyecektir.)

7. Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak,

8. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

Engelli öğretmen alım ilan detayları için tıklayın

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