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Engelli oğlunu döven cani babadan pişkin savunma

Ordu'da 33 yaşındaki engelli oğlunu dövdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan cani babanın pişkin savunması pes artık dedirtti.

21 Eylül 2018 Cuma 16:34
Engelli oğlunu döven cani babadan pişkin savunma

Ordu'nun Altınordu ilçesinde engelli ve tekerlekli sandalyeye mahkum oğlunu döven baba adliyeye sevk edildi. Babanın bu sırada gazetecilerin sorusu üzerine, "Ne vurması ya, kim diyor onu? Sanki adam öldürdük" demesi ise dikkat çekti.

DEHŞET ANLARI CEP TELEFONU İLE KAYDEDİLDİ

Olay, Altınordu ilçesi Şahincili Mahallesi 572. Sokak'ta meydana geldi. Bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedilen görüntülerde, yediği dayak sebebiyle tekerlekli sandalyesinden düştüğü gözlenen yüzde 90 konuşma ve engelli oğlunu dövmeye devam eden Ali Çiçek'e (65) bir vatandaşın engel olmaya çalıştığı görülüyor.

EKİPLER, CANİ BABAYI GÖZALTINA ALDI

Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, Yusuf Çiçek (33) isimli engelli oğlunu ayakkabı ile döven babayı yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan baba, adliyeye sevk edildi.

OLAYI İNKAR ETTİ

Bu sırada kendisini görüntüleyen gazetecilerin "Pişman mısınız?" sorusu üzerine Ali Çiçek'in "Ne vurması ya, kim diyor onu? Sanki adam öldürdük" demesi dikkat çekti.

Haber Tarihi: 21 Eylül 2018 Cuma 16:34
  1. Altınordu
  2. Ordu

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